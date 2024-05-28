Kaan Ayhan'dan Mert Hakan Yandaş'a şampiyonluk göndermesi!
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Galatasaraylı Kaan Ayhan, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a göndermeli paylaşım yaptı. Ayhan'ın paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda 102 puanla şampiyon oldu. Sarı kırmızılılar 24. şampiyonluk kupasını dün düzenlenen törenle kaldırdı.
Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kaan Ayhan, düzenlenen kupa töreninin ardından Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptı.
KAAN AYHAN'DAN MERT HAKAN YANDAŞ'A GÖNDERME
Kaan Ayhan, törenin ardından Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a göndermede bulundu. Mert Hakan Yandaş, ligin 37. haftasında RAMS Park'ta Galatasaray'ı 1-0 yendikten sonra soyunma odasına giderken bağırarak, "Tek başıma oynayacağım onlarla dedim" demişti. Kaan Ayhan da kupa ile fotoğraf paylaştı ve "Tek başıma şampiyon olacağım dedim onlara ben." ifadelerini yazdı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi