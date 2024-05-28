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Okan Buruk hakkında suç duyurusu! Yaptığı tezahürat başına bela olabilir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Okan Buruk hakkında suç duyurusu! Yaptığı tezahürat başına bela olabilir
Galatasaray, Okan Buruk, Fenerbahçe, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği (HUFEDER), Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında suç duyurusunda bulundu. Okan Buruk, şampiyonluk kutlamalarında küfürlü tezahürata katılmıştı.

Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında "küfürlü tezahürat yaptığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nden, Buruk hakkında yapılan açıklama şöyle:

"Dün akşam saatlerinde geleneksel ve sosyal medyada yayınlanan küfürlü tezahüratları nedeniyle Okan Buruk hakkında 6222 Sayılı Kanun’un 14 ve 22. maddeleri uyarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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