Dev transfer için harekete geçildi! Anthony Martial'den Fenerbahçe'ye iyi haber

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Anthony Martial, Manchester United'tan ayrıldığını duyurdu. Yıldız oyuncunun Türkiye'ye gelme ihtimalinin attığı konuşuluyor.

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'nin Anthony Martial ile ilgilendiği öne sürülmüştü.

Manchester United ile biten sözleşmesini uzatmayan Martial'in Türkiye'yi seçenekleri arasında aldığı belirtildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un haziran ayındaki seçimde görev süresini uzatması halinde Martial'i İstanbul'a getireceği iddia ediliyor.

Veda mesajı paylaşan 28 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Kulüpte geçirdiğim dokuz inanılmaz yılın ardından kariyerimde yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. 2015'te geldiğimden beri, bu formayı giymekten ve sizlerin, en iyi taraftarların önünde oynamaktan büyük bir onur duydum. İyi zamanlar ve zor zamanlar boyunca sarsılmaz bir destek oldunuz. Tutkunuz ve sadakatiniz benim için sürekli bir motivasyon kaynağı oldu. Yaptığınız her şey için size kalbimin derinliklerinden teşekkür etmek istiyorum."

Bu sezon fazla forma şansı bulamayan Martial, 2 gol ve 1 asist katkısında bulundu.