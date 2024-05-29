Süper Lig devinde yeni rota Razvan Lucescu! PAOK'la görüşmeler başladı

Kartal operasyonu! Beşiktaş, yabancıları gönderip 13 milyon avroluk bütçe sağlayacak

Kartal operasyonu! Beşiktaş, yabancıları gönderip 13 milyon avroluk bütçe sağlayacak

Jose Mourinho'nun beklentileri aşan taleplerinden dolayı alternatif isimlere yönelen Beşiktaş'ta gündeme Razvan Lucescu geldi.

Sezonu Türkiye Kupası ile kapatan Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliğini son buluyor.

Jose Mourinho ile görüşen Siyah-beyazlılar, yüksek maliyetten dolayı vazgeçti.

Portekizli hocanın yerine farklı alternatiflere yönelen kulüp başkanı Hasan Arat, aradığı ismi Yunanistan'da buldu.

BEŞİKTAŞ, RAZVAN LUCESCU İÇİN BASTIRIYOR

PAOK ile bu sezon lig şampiyonluğu yaşayan Razvan Lucescu'yu gündemine alan Beşiktaş, bu hafta görüşme yapacak.

Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 55 yaşındaki hocanın Avrupa takımları için 2 milyon euro karşılığında serbest kalabildiği ortaya çıktı.

Bu rakamı düşürmek isteyen Hasan Arat'ın Yunanistan ekibiyle pazarlık yapacağı belirtildi.

BABASININ İZİNDEN GİDECEK

Türkiye'de çalışmaya sıcak bakan Razvan Lucescu'nun bir dönem İstanbul'da şampiyonluk yaşayan babası Mircea Lucescu'nun izinden gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

78 yaşındaki Mircea Lucescu, 2001-2002'de Galatasaray ile, 2002-2003 sezonunda ise Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamıştı.

A Milli Takım'da da kısa bir süre çalışan tecrübeli hoca, son olarak Dinamo Kiev'de görev yapmıştı.