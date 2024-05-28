Serdar Topraktepe, Semih Kılıçsoy'a övgüler yağdırdı! Beşiktaş'ın sıradaki yıldız adayını açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe, geride kalan sezonu değerlendirdi. Semih Kılıçsoy'a övgüler yağdıran Topraktepe, Beşiktaş'ın sıradaki yıldız adayını açıkladı.

Beşiktaş'ta sezonu Türkiye Kupası'yla kapatan Teknik Direktör Serdar Topraktepe, sezonu değerlendirdi.

HAYAL BİLE EDEMEZDİM

Serdar Topraktepe TRT Spor'a yaptığı açıklamada; "Oyuncuyken bana 'İleride bu takımın teknik adamı olarak kupa alacaksın' deseler hayal bile edemezdim. Şampiyonluk hedefinden kopunca takımın motivasyonu çok düşmüştü. Oyuncularımızla kupa hedefimizi konuştuk. Camiamız çok istiyordu, sonunda da başardık." sözlerini sarfetti.

BEŞİKTAŞ AKADEMİSİNİN SIRADAKİ YILDIZ ADAYINI AÇIKLADI

Genç oyuncuları hakkında konuşan Serdar Topraktepe; "Trabzonspor öne geçtiği maçların 17 tanesinde 14 galibiyet almış ona rağmen vazgeçmeden oynadık. Geldiğimizden beri futbolculara 'Beşiktaş'ın önde oynadığını, bizim böyle oynadığımızı, bize de bunun söylendiğini' söyledik. Yakup Arda Kılıç çok iyi topçu olacak. Bundan eminim maça almak isterdim ama son maçı olduğu için Rachid Ghezzal'ı oyuna aldım." dedi.

GHEZZAL OYNAMAK İÇİN FRANSA'DA İĞNE VURULDU

Rachid Ghezzal'ın yaşadığı süreci anlatan Topraktepe; "Ghezzal, finalde oynamak için Fransa'ya gidip iğne vuruldu. Bağlarında yırtık vardı. Nüksetme ihtimali olsa da, 'Ne olursa olsun oynamak istiyorum' dedi. " açıklamasında bulundu.

SEMİH KILIÇSOY'A ÇOK GÜVENİYORUM

Beşiktaş'ın bu sezon yükselen yıldızı olan Semih Kılıçsoy hakkında da konuşan Topraktepe; "Semih'e ilk geldiğimde 'kimseye söyleme ama hazır ol bu hafta ilk 11'desin' demiştim. Güvenimizi boşa çıkarmadı. Semih üstüne koya koya gelecek, kendisine çok güveniyorum. Semih, ceza sahası içerisinde yakalarsa affetmez. Semih şu anda çok iyi durumda, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemiz adına çok iyi işler yapar İnşallah. Genç oyuncular bir pik yaptıktan sonra bir duraklama yaşayabiliyorlar. Semih de sakatlık sonrası tekrar güçlenmeye başladı."Semih üstüne koya koya gelecek, kendisine çok güveniyorum. Semih şu anda çok iyi durumda, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemiz adına çok iyi işler yapar inşallah." dedi.