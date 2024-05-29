Kartal operasyonu! Beşiktaş, yabancıları gönderip 13 milyon avroluk bütçe sağlayacak

Yönetim, Aboubakar, Rebic, Chamberlain, Rosier, Amartey ve Onana ile yolları ayırıp en azından yıllık maliyetlerinden kurtulacak.

Siyah beyazlılarda yeni sezonun kadro mühendisliği konusunda çalışmalar devam ediyor. Her ne kadar öncelik teknik direktör de olsa da futbol takımları koordinatörü Samet Aybaba, yönetim ile koordineli çalışarak kulübe ekonomik anlamda nefes aldıracak bir hazırlık içerisinde. Ve bu çalışmanın siyah beyazlılara toplam getirisi de 13 milyon avro gibi ciddi bir bütçe oluşturacak.

GİTMELERİ ZOR AMA...

Toplam yıllık maliyetleri 13 milyon avroyu bulan Aboubakar (3,5 milyon), Rebic (2,5 milyon), Chamberlain (2,5 milyon), Rosier (1,3 milyon), Amartey (1,7 milyon) ve Onana (1,5 milyon) elden çıkarılmak isteniyor. Yüksek maliyetleri sebebiyle gitmeleri zor ama kulüp en azından yıllık maliyetlerinden kurtulma düşüncesinde. Ki bazı isimlerin gidişine kolaylık da sağlanacak.

AMARTEY'E TALİP VAR

Siyah beyazlılarda gönderilmek istenen yabancılardan bir tek Daniel Amartey’e talip var. 2026’ya kadar mukavelesi olan ve Beşiktaş forması altında 27 maçta 1 gol atan Ganalı oyuncuyla İskoçya ekibi Celtic ilgileniyor.