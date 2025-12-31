Sezon başı transfer döneminin ardından devre arasında da adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki geleceği netleşiyor. Serie A kulübü, 2027 yılında sona erecek sözleşmeyi 2029'a kadar uzatmak için görüşmelere hız vermeye hazırlanıyor. Görüşme sürecinde en kritik başlığın maaş konusu olacağı belirtildi.

Inter yönetiminin, mevcut sözleşmesi 2027’de bitecek olan Hakan Çalhanoğlu için 2026 yılının ilk günlerinden itibaren kontrat yenileme çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.

Hakan Çalhanoğlu

OCAKTA RESMİYET KAZANACAK

İtalyan basınından Calciomercato’nun haberine göre; Inter, teknik direktör Cristian Chivu’nun oyun planında merkezde yer alan milli futbolcunun sözleşmesini 2029'a kadar uzatmak istiyor. Oyuncunun menajeri Gordon Stipic ile kulüp arasındaki temasların arttığı, ocak ayından sonra sürecin resmiyet kazanacağı ifade edildi. Yönetimin, takım içi dengeleri korumak adına görüşmeleri sakin ve kontrollü şekilde yürütmeyi amaçladığı belirtildi.

MAAŞI 6,5 MİLYON EURO

Görüşmelerde en hassas başlık ekonomik şartlar olacak. Lautaro Martinez’in ardından yıllık 6,5 milyon euro ile takımın en yüksek maaş alan oyuncularından olan Hakan için Inter cephesinin ücret artışına temkinli yaklaştığı öğrenildi. Şubat ayında 32 yaşına girecek olan yıldız futbolcu için kulübün önceliği, mevcut maaş seviyesini koruyarak sözleşme süresini uzatmak.

Hakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri 22 milyon euro

19 MAÇTA 7 GOL

Inter forması altında bu sezon 19 maçta 1387 dakika süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 7 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

