İtalya temsilcisi Cagliari'de forma giyen ve Torino deplasmanında attığı müthiş golle takımına 3 puan kazandıran Semih Kılıçsoy, Serie A'da haftanın ilk 11'ine seçildi.

Cagliari'de top koşturan Semih Kılıçsoy, Serie A'da haftanın ilk 11'ine layık görüldü. Beşiktaş'tan sezon başında kiralık olarak transfer olan 20 yaşındaki forvet, takımına Torino deplasmanında galibiyeti getiren golü kaydetmiş ve 'maçın oyuncusu' seçilmişti.

2-1'lik galibiyetin mimarı olan Semih, Serie A'nın 16'ncı haftasında Pisa'yı ağırladıkları mücadelede, Serie A ekibindeki ilk golünü kaydetmişti.

Semih Kılıçsoy

Serie A'da 17'nci haftanın ilk 11'inde şu isimler yer aldı:

Corvi (Parma), Kalulu (Juventus), Muharemovic (Sassuolo), Ramon (Como), Kone (Roma), Nico Paz (Como), Vlasic (Torino), Pulisic (Milan), Nkunku (Milan), Semih (Cagliari), Hojlund (Napoli).

