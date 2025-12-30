İki maçtır coşan genç yıldız için Cagliari harekete geçti. İtalyan Serie A ekibi, Beşiktaş’tan kiraladığı Semih Kılıçsoy’un, 12 milyon avroluk satın alma opsiyonunu düşürüp tapusunu almaya karar verdi.

Beşiktaş’ın yaz transfer döneminde Serie A ekibi Cagliari’ye kiraladığı Semih Kılıçsoy, ilk on birde şans bulduğu son iki maçta yaptıklarıyla Serie A’yı ayağa kaldırdı. İtalya’daki ilk golünü Pisa ağlarına yollayan Semih, ardından deplasmanda 2-1 kazandıkları Torino maçında takımının galibiyet golünü kaydetti. Semih’in Torino savunmasını allak bullak edip çalımlarla attığı gol Serie A’da haftanın golü seçildi. Genç yıldız sadece bu iki maçtaki performansıyla göze girdi. Cagliari, Semih’in tapusunu almak için Beşiktaş ile masaya oturmaya karar verdi.

PAZARLIKLAR BAŞLIYOR

Siyah beyazlılar, Semih’i 12 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. İtalyan ekibi, bu rakamı tek hanelere çekmeye çalışıyor. Semih’in ayrıca bir sonraki satışından Beşiktaş’ın yüzde 20 pay hakkı da bulunuyor. Transfer haberleriyle ün yapan gazeteci Nicolo Schria, Cagliari’nin Semih’in performansından memnun olduğunu ve oyuncunun bonservisini almak istediğini yazdı. Cagliari’nin önümüzdeki haftalarda genç oyuncunun bonservisi için Beşiktaş’la masaya oturması bekleniyor. İki taraf arasında yapılacak pazarlıklarda anlaşma sağlanması bekleniyor.

ARDA İLE KIYASLANIYORDU

Menajer Federiço Pastorello “Attığı goller Semih’in büyük yeteneğinin kanıtı. İki yıl önce Türkiye’de, henüz 18 yaşındayken 12 gol atmıştı. Ona ‘yeni Arda Güler’ diyorlardı çünkü Real Madrid gibi bir kulübe gidecek bir sonraki isim olarak görülüyordu” dedi.

HEDEFİ DÜNYA KUPASI

Semih Kılıçsoy’un hedefi, A Millî Takım ile Dünya Kupası’nda yer almak. 20 yaşındaki oyuncu yükselen formuyla ay yıldızlı takımın hocası Vincenzo Montella’ya da mesaj gönderdi.

