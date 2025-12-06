Anadolu Ajansı
Hakan Çalhanoğlu sahne aldı, Inter fark attı
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı karşılaşmada Inter, Como'yu 4-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, A milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı maçta sahasında Como'yıu 4-0 mağlup etti.
ÜÇÜNCÜ GOL HAKAN'DAN
San Siro Stadı'ndaki karşılaşmanın golleri, 11. dakikada Lautaro Martinez, 59. dakikada Marcus Thuram, 80. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 86. dakikada Carlos Augusto'dan geldi.
INTER 30 PUANA ÇIKTI
Şampiyonluk mücadelesi veren Inter, 14. hafta karşılaşmasının ardından puanını 30'a çıkarırken Como, 24'te kaldı. Inter, bir maç fazlasıyla Milan ve Napoli'nin ikişer puan önünde z
