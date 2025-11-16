Edirne'de mantar toplayan köylüler fark etti! Top mermisi ekipleri harekete geçirdi
Edirne'nin Büyükdöllük köyünde mantar toplayan köylüler, şaşırtan bir keşif yaptı. Köylüler, hasat yaptıkları bölgede, Balkan Savaşı’ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi buldu.
Edirne'nin Büyükdöllük köyünde mantar toplayan bir köylü, Balkan Savaşı'ndan kalma bir patlamamış top mermisi buldu ve jandarma tarafından imha edildi.
- Köylü Serdar Çayan, mantar toplarken mermiyi buldu.
- Jandarma bombayı yok etmek üzere geldi.
Edirne’nin Büyükdöllük köyünde mantar toplayan köylüler, Balkan Savaşı’ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi buldu.
EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekibi geniş güvenlik önlemi aldı.
Bulunan top mermisi, jandarma bomba imha timi tarafından imha edildi.
Mermiyi bulunan Serdar Çayan, "Mantar toplarken patlamamış top mermisi buldum. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundum. Olay yerine gelen bomba imha timi, mermiyi imha etti" şeklinde konuştu.
