"Pazartesi düğünüm var" sözleriyle sosyal medyada hafızalara kazınan Bornovalı Ayşo’nun öldüğü iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle TikTok paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen fenomene ne olduğu merak edilirken, "Bornovalı Ayşo kimdir, düğünüm var diyen fenomen hakkında neler biliniyor?" soruları aramalarda öne çıktı.

BORNOVALI AYŞO KİMDİR?

Bornovalı Ayşo, sosyal medyada aktif içerik üreten bir fenomen olarak biliniyor. Mizahi ve samimi üslubuyla kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Ayşo, paylaşımlarıyla viral olmayı başarıyor.

Fenomenin özellikle “Düğünüm var” temalı paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. TikTok ve Instagram gibi platformları aktif olarak kullanan Bornovalı Ayşo, genç takipçilerin ilgisini çekiyor. Paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Bornovalı Ayşo, mizahi üslubu, günlük yaşamdan kesitler sunması ve trend konuları hızla yakalamasıyla sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı.

