'Düğünüm var benim pazartesi' sözleriyle biliniyordu... Bornovalı Ayşo hayatını kaybetti
Bornovalı Ayşo olarak tanınan sosyal medya fenomeni Ayşe'nin kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi. Haberi bir dönem bakımını üstlenen şarkıcı Pau duyurdu.
Sosyal medyada "Bornovalı Ayşo" olarak bilinen fenomen Ayşe’nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Şarkıcı Pau, bir dönem bakımını üstlendiği Ayşe’nin ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurarak, “Bugün beni derinden etkileyen bir haber aldım… Ablacım çok üzüldüm. Rabbim mekanını cennet eylesin, ailene ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum… Sen zaten melek gibi bir insandın, inanıyorum ki Rabbim seni cenneti ile mükafatlandıracaktır. Hakkım varsa helal olsun” ifadelerini paylaştı.
"DÜĞÜNÜM VAR BENİM" SÖZLERİYLE TANINMIŞTI
Edinilen bilgilere göre Ayşe, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Fenomen sosyal medyada “Düğünüm var benim, pazartesi” sözleriyle bir dönem viral olmuştu.
