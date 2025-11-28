Çini sarsan felaket! Hong Kong yangınının görüntüleri facianın boyutunu gözler önüne serdi Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde yaklaşık 4000 kişinin yaşadığı sitede çıkan yangın büyük ölçüde söndürüldü.

Hong Kong'da son 70 yılda görülen 'en büyük yangın' olarak tanımlanan konut sitesi yangınında 94 kişi hayatını kaybetti. Yetkililerden yapılan açıklamada, 11'i itfaiyeci 76 kişinin yaralandığı ifade edildi.



ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN BU YANA ALEVLERLE MÜCADELE Yaklaşık 4000 kişinin yaşadığı konut sitesinde yangın söndürme çalışmaları Çarşamba gününden bu yana sürüyordu. İtfaiye yetkilileri tarafından bu sabah yapılan açıklamada, alevlerin saat 10.18 (02.18 GMT) itibarıyla 'büyük ölçüde söndürüldüğü' ve 'çalışmalarının sona erdiği' bildirildi.

Öte yandan yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırıyor. AFP'nin haberine göre, sitede yenileme çalışması yapıldığı ve etrafına bambu iskeleler kurulduğu bildiriliyor. Bambu iskelelerin ve plastik ağların yangının büyümesinde büyük bir rol oynadığı savunuluyor.



Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, ise 31 katlı 8 bloktan oluşan konut alanının tadilatında çalışan işçilerin sigara içerek yangına sebep olduğu öne sürüldü. İskelenin yangına dayanıklı olmadığı ve yanan molozların rüzgarla taşınarak hızla yayıldığı da iddialar arasında yer aldı. Hong Kong Mühendisler Enstitüsü'nden yetkili Gary Au Gar-hoe, yangının binalardan birinin alt katlarındaki iskelede başladığını, üst katlara ve içe doğru sıçradığını, rüzgârın da alevlerin yayılmasına etki ettiğini kaydetti.

Bununla birlikte kayıp kişilerin tam sayısı da henüz bilinmiyor. Ancak çok sayıda aile, sitenin çevresinde yakınlarından haber alabilmeyi bekliyor.

Yetkililer,bugün 300'den fazla yaralı olduğunu, 12'sinin durumunun kritik, 28'inin ise ağır olduğunu kaydetti.

Emniyet yetkilileri, yangına ilişkin sitedeki tadilatı yürüten inşaat şirketinin 2 müdürü ile danışman mühendis olmak üzere 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Dün öğleden sonra, tedbir amaçlı boşaltılan çevre binalarda yaşayanların evlerine dönmelerine izin verildi.

ZEYNEP ERDİVANLI

