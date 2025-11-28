İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da tavuklu pilav faciası! 8 kişi hastanelik oldu
Avcılar'da bir hayır panayırında dağıtılan tavuk pilavdan yiyen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, konula ilgili inceleme başlatıldı.
Özetle
Kaydet
3. Sayfa 10 dk önce
İstanbul Avcılar'da bir hayır panayırında tavuklu pilav tüketen 8 kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- İstanbul Avcılar'da bir hayır panayırında tavuklu pilav tüketen 8 kişi fenalaştı.
- 4'ü aynı aileden olan kişilerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
- Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
- Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Avcılar Gümüşpala Mahallesinde dün sabah saatlerinde bir hayır panayırında tavuklu pilav tüketen 4'ü aynı aileden 8 kişi fenalaştı.
4 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğerleri kendi imkanıyla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
İNCELEME BAŞLATILDI
Vatandaşlar tedavi altına alınırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR