Adana'da bir evde yapılan aramada 1'i otomatik olmak üzere 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili iki kardeş tutuklanırken, ilk ifadelerinde "Çok hasmımız var" diyerek kendilerini savundukları ortaya çıktı.

Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde 'ruhsatsız silah' bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Gardıroptan 1'i otomatik 3 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 81 mermi çıktı.

EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Belirlenen adrese yapılan baskında, evdeki gardıroba gizlenmiş poşette 1'i otomatik 3 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 81 mermi ele geçirildi.

Operasyonda evin sahibi olan S.Ö. ile kardeşi M.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde kardeşlerin "Çok hasmımız var, silahları kendimizi korumak için aldık" dediği öğrenildi.

İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen silahlar balistik inceleme için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

SİNEM ERYILMAZ

