Gardıroptan cephanelik çıktı! Kardeşler kendini 'hasmımız çok' diyerek savundu
Adana'da bir evde yapılan aramada 1'i otomatik olmak üzere 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili iki kardeş tutuklanırken, ilk ifadelerinde "Çok hasmımız var" diyerek kendilerini savundukları ortaya çıktı.
Adana'da bir evde yapılan baskında, otomatik dahil 3 ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirilirken, evin sahibi iki kardeş tutuklandı.
- Adana'da ruhsatsız silah ihbarı üzerine bir eve operasyon düzenlendi.
- Gardıropta gizlenmiş 1'i otomatik 3 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 81 mermi ele geçirildi.
- Evin sahibi S.Ö. ile kardeşi M.Ö. gözaltına alındı.
- Kardeşler, silahları kendilerini korumak amacıyla edindiklerini belirtti.
- Gözaltına alınan iki kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- Ele geçirilen silahlar balistik inceleme için gönderildi.
Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde 'ruhsatsız silah' bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI
Belirlenen adrese yapılan baskında, evdeki gardıroba gizlenmiş poşette 1'i otomatik 3 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 81 mermi ele geçirildi.
Operasyonda evin sahibi olan S.Ö. ile kardeşi M.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde kardeşlerin "Çok hasmımız var, silahları kendimizi korumak için aldık" dediği öğrenildi.
İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen silahlar balistik inceleme için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.