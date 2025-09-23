Sakarya'da bir evden cephanelik çıktı, ekipler bile şaşkına döndü!
Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir eve yapılan baskında adeta cephanelik ortaya çıkarıldı. Evde, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi, 60 yaşındaki şahıs ise tutuklandı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde Hendek ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde 60 yaşındaki Z.A.'nın isimli şahsın evine operasyon düzenlendi.
EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI
Şahsın evinde yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet tabanca şarjörü, bin 350 adet tabanca fişeği, 650 adet av tüfeği fişeği, 240 adet fişek/mavzer, 1 adet av tüfeği namlusu, 1 adet yivli uzun namlu, 2 adet dürbün ve 3 adet uzun namlulu silaha ait dürbün ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan Z.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Z.A., cezaevine gönderildi.
