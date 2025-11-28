Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4'üncü haftasında İzlanda'nın Breidablik takımı ile Laugardalsvöllur Stadyumu’nda 2-2 berabere kaldı ve 10 puanla liderliğini sürdürdü. Karadeniz ekibinin UEFA'dan elde ettiği gelir de belli oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde sezona damga vuran Samsunspor, 4'üncü hafta mücadelesinde Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. 10 puanla lider durumda bulunan Samsunspor, UEFA'dan önemli bir gelir elde etti.

Samsunsporlu taraftarlar, Laugardalsvöllur Stadyumu’nda takımlarını destekledi

TOPLAM GELİR 4 MİLYON 503 BİN EURO

UEFA Konferans Ligi'nde 'ayakbastı parası' olarak 3,17 milyon euroyu kasasına koyan Samsunspor; Legia Varşova'yı, Dinamo Kiev, Hamrun galibiyetleri ve Breidablik beraberliği ile toplam 1 milyon 333 bin euroy 'performans primi'ne de hak kazandı.

Böylece Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor'un, UEFA Konferans Ligi'nde 4'üncü hafta sonunda elde ettiği toplam gelir 4 milyon 503 bin euro (yaklaşık 222 milyon TL) oldu.

Karadeniz ekibinin gollerini 20 ve 55'inci dakikalarda Marius Mouandilmadji kaydetti

2025-2026 SEZONU KONFERANS LİGİ ÖDÜL SİSTEMİ

Lige katılım: 3,17 milyon euro

Lig aşaması galibiyet: 400 bin euro

Lig aşaması beraberlik: 133 bin euro

Lig aşamasını 1-8 arası bitirenler: 400 bin euro

Lig aşamasını 9-16 arası bitirenler: 200 bin euro

Son 16 turu: 800 bin euro

Çeyrek finalistler: 1,3 milyon euro

Yarı finalistler: 2,5 milyon euro

Finalistler: 4 milyon euro

Şampiyon: 3 milyon euro

GÖKHAN KARATAŞ

