Konferans Ligi lideri Samsunspor kasasını doldurdu: UEFA'dan gelen para belli oldu
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4'üncü haftasında İzlanda'nın Breidablik takımı ile Laugardalsvöllur Stadyumu’nda 2-2 berabere kaldı ve 10 puanla liderliğini sürdürdü. Karadeniz ekibinin UEFA'dan elde ettiği gelir de belli oldu.
- Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi performansıyla kazandığı para 4 milyon 503 bin euro oldu.
- Bu gelir; 'ayakbastı parası' olarak 3,17 milyon euro ile 'performans primi' olarak 1 milyon 333 bin eurodan oluşuyor.
UEFA Konferans Ligi'nde sezona damga vuran Samsunspor, 4'üncü hafta mücadelesinde Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. 10 puanla lider durumda bulunan Samsunspor, UEFA'dan önemli bir gelir elde etti.
TOPLAM GELİR 4 MİLYON 503 BİN EURO
UEFA Konferans Ligi'nde 'ayakbastı parası' olarak 3,17 milyon euroyu kasasına koyan Samsunspor; Legia Varşova'yı, Dinamo Kiev, Hamrun galibiyetleri ve Breidablik beraberliği ile toplam 1 milyon 333 bin euroy 'performans primi'ne de hak kazandı.
Böylece Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor'un, UEFA Konferans Ligi'nde 4'üncü hafta sonunda elde ettiği toplam gelir 4 milyon 503 bin euro (yaklaşık 222 milyon TL) oldu.
2025-2026 SEZONU KONFERANS LİGİ ÖDÜL SİSTEMİ
Lige katılım: 3,17 milyon euro
Lig aşaması galibiyet: 400 bin euro
Lig aşaması beraberlik: 133 bin euro
Lig aşamasını 1-8 arası bitirenler: 400 bin euro
Lig aşamasını 9-16 arası bitirenler: 200 bin euro
Son 16 turu: 800 bin euro
Çeyrek finalistler: 1,3 milyon euro
Yarı finalistler: 2,5 milyon euro
Finalistler: 4 milyon euro
Şampiyon: 3 milyon euro