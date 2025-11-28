Ordu'da bir kuyumcuya giren ve yaklaşık 170 adet altın bileziği çalıp kayıplara karışan şahıs Diyarbakır'da yakalandı. Hırsızın 'Özel Harekat Polisi' olduğu öğrenilirken, zanlıyı ele veren detayın ise kuyumcu çalışanını bağlamak için kullandığı koli bandındaki parmak izi olduğu öğrenildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Reşadiye Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya 25 Kasım'da giren hırsız adeta dehşeti yaşattı.

Edinilen bilgiye göre kafasında kask bulunan silahlı şahıs, Yılmaz Şerbetçi’ye ait iş yerine girerek çalışana kapıları kapatmasını söyledi ve vitrindeki altınları çantaya doldurttu.

Çalışanın el, ayak ve ağzını koli bandı ile bantlayan şahıs, çantaya doldurduğu yaklaşık 170 adet altın bileziği alarak kayıplara karıştı.

ÖZEL HAREKAT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ve Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumcu çalışanı Kenan Y.'yi koli bandı ile bağlayan zanlının, Diyarbakır'da görevli özel harekat polisi C.Y. (28) olduğunu tespit etti.

C.Y.'nin izi Diyarbakır'a kadar sürüldü. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucu C.Y., olaydan bir gün sonra Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.

Kuyumcuyu silahla bastı, 170 altın bilezik çaldı! Hırsızın kimliği duyanları şaşkına çevirdi

'PARMAK İZİ ELE VERDİ' İDDİASI

Öte yandan olayı gerçekleştiren C.Y.'nin soygundan önce keşif yaptığı ve bu süreçte sürekli olarak eldiven ve kask kullandığı bilgisine ulaşıldı. Ancak C.Y.'nin koli bandı üzerinde parmak izinin olduğu, kimliğinin ise bu şekilde tespit edildiği iddia edildi.

ALTINLARI SAKLAMAK İÇİN EV KİRALAMIŞ

Olayı gerçekleştiren ve Ordu ili nüfusuna kayıtlı evli ve bir çocuk babası C.Y.'nin, soygundan 2 gün önce Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bir ev kiraladığı, soygundan sonra ise altınları bu adrese saklayıp sonrasında görev yaptığı Diyarbakır'a gittiği öğrenildi.

Polis ekipleri, zanlı C.Y. tarafından çalınan altınları, ifadesi üzerine sakladığı evde buldu. Altınlar polis ekipleri tarafından alınarak tutanak il iş yeri sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen C.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİNEM ERYILMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası