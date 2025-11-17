İngiltere’de iki hırsız, M1 otoyolunda kaza yapan bir sürücünün aracını güpegündüz soydu. Olay çevredeki sürücülerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklandı.

İngiltere’de M1 otoyolunda gerçekleşen kazanın ardından yapılan soygun, görenleri şaşkına çevirdi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde, seyir halindeki bir araçtan hızla inen iki hırsızdan birinin kaza yapan aracın içinden bir eşya çıkardığı, diğerinin ise ise sürücü koltuğunu ve torpidoyu kontrol ettiği görülüyor.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Northamptonshire Polisi 28, 29 yaşlarında iki kişi ve 32 yaşında iki kişi olmak üzere 4 kişiyi gözaltına aldı.

SÜRÜCÜYÜ TEHDİT ETMİŞLER

Northamptonshire Polis Sözcüsü, “Saat 15.00–15.30 arasında kaza yapan aracın yanına yanaşan 2 şüpheli, sürücüye tehditte bulunarak eşyalarını aldı.” İfadelerinde bulundu.

Şüpheliler, soruşturma devam ederken kefaletle serbest bırakıldı. Polis, M1’in güney yönünde meydana gelen soygun hakkında soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

