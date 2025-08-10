6.1'lik deprem sonrası panik ve kaosa yol açabilecek dezenformasyon uyarısı! DMM'den 7 başlıkta kritik bilgilendirme

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından sosyal medyada yayılan asılsız iddialara karşı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi harekete geçti.

Merkez, afet anlarında panik ve kaosa yol açabilecek bilgi kirliliğine dikkat çekerek, deprem sonrası en sık görülen dezenformasyon türlerini ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri açıkladı. DMM, 7 başlıkta kritik bilgilendirme yaptı.

YANILTICI ÖLÜM VE HASAR BİLGİLERİ

Depremin yol açtığı ölü sayısı ve hasar miktarı hakkında yanıltıcı ve abartılı bilgiler yayılabilir. Bu tür dezenformasyonlar, afetin gerçek etkisini yanlış şekilde yansıtabilir ve halk arasında gereksiz korku oluşturabilir. Merkez, bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesini öneriyor.

SAHTE KURTARMA HABERLERİ

Afet sonrası, kurtarma çalışmalarına dair sahte haberler ve görüntüler paylaşılabilmektedir. Bu tür dezenformasyonlar, kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sekteye uğratabilir ve halkı yanıltabilir. Gerçek kurtarma faaliyetlerinin doğruluğunun mutlaka teyit edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

YARDIM ENGELLEMELERİ VE SAHTE LOJİSTİK PROBLEMLERİ

Afet bölgesine yardım ekiplerinin girişinin engellendiği veya yardımların depolarda bekletildiği gibi asılsız iddialar da sosyal medyada yer bulmaktadır. Bu tür dezenformasyonlar, halkın güvenini zedeleyebilir ve yardımların etkin dağıtılmasını zorlaştırabilir. Yetkililer, bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

AFET SONRASI SAHTE BAĞIŞ KAMPANYALARI

Depremzedelere yardım için başlatılan sahte bağış kampanyaları, gerçekte yardım yerine insanları dolandırma amacı güdebilir. Merkez, bağışların yalnızca güvenilir ve resmi kaynaklar aracılığıyla yapılması gerektiğini ifade ediyor.

AFET ANI GÖRÜNTÜLERİNİN MANİPÜLASYONU

Afet sonrası eski görüntülerin ya da başka afetlere ait videoların yeni bir depremle ilgiliymiş gibi yayıldığı durumlar söz konusu olabilir. Bu tür manipülatif paylaşımlar halkı yanıltabilir ve paniğe neden olabilir.

ÇOK SAYIDA DEPREMİN ARDIŞIK OLARAK OLACAĞI İDDİALARI

Deprem sonrası, ardışık büyük depremlerin yaşanacağına dair yayılan asılsız iddialar halk arasında paniğe yol açabilir. Gerçek dışı bilgiler, halkın doğru hazırlık yapmasını engelleyebilir.

ZARARIN AZALTILMASI İÇİN YANILTICI YÖNTEMLER

Deprem sonrası zararları azaltmak için sahte "ilk yardım" veya "hayatta kalma" yöntemleri yayımlanabilir. Bu tür yanıltıcı bilgiler, halkın doğru müdahalede bulunmasını engelleyebilir ve daha fazla zarara yol açabilir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, toplumun doğru bilgiye erişmesi ve afet anlarında bilgi kirliliğinin önlenmesi amacıyla vatandaşları güvenilir kaynaklardan bilgi almaya davet etti.