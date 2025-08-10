İstanbul, İzmir, Manisa, Uşak, Bursa... Sındırgı merkezli deprem 6 ilde hissedildi

İstanbul ve çevre illerden hissedilen, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü olan Sındırgı'da en az 10 binanın yıkıldığı belirtildi.

6 KENTTE HİSSEDİLDİ

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Ağustos 2025 tarihinde saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar büyüklüğü 3.0 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla saha taramaları devam etmektedir" denildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığı belirtilen açıklamada, "Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Sakarya, Kütahya, Bilecik, Manisa, Kocaeli AFAD İl Müdürlüklerinden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel ve araç sevki yapılmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup, tüm afet gruplarının temsilcileri AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplanacaktır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

10 BİNADA YIKIM

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, bölgedeki son durumu açıkladı. Sak, 10'un üzerinde binanın yıkıldığını söyledi. Sak, "Sındırgı merkezde 6 kişinin yaşadığı yerde 4 kişi kurtarıldı 2 kişi için çalışmalar sürüyor. Can kaybı bilgimiz yok." dedi.