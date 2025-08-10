6.1'lik depremi 3 hafta önceden bildi! Deprem uzmanı Üşümezsoy Balıkesir'i böyle uyardı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat 19.53'te yerin 11 km derinliğinde, 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem tahminleriyle öne çıkan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un 3 hafta önce Balıkesir'de büyük bir deprem yaşanabileceği konusunda uyarı yaptığı ortaya çıktı. Üşümezsoy daha önce de İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depremi doğru tahmin etmişti.
Türkiye bir kez daha büyük bir depremle sallandı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde 10'dan fazla bina yıkılırken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un haftalar önce yaptığı uyarılar yeniden gündeme geldi.
DEPREMİ 3 HAFTA ÖNCEDEN BİLDİ
Balıkesir başta olmak üzere Marmara’nın güneyinde, özellikle Gönen-Yenice fay hattının riskli olduğunu vurgulayan Üşümezsoy, "1953 yılındaki Yenice-Gönen depreminin ardından bu hattın stres biriktirdiğini belirtti. Bir deprem söz konusu. Manisa, Simav, Sındırgı etkilenebilir. Şu anda Simav Dağı yükseliyor, öndeki havza çöküyor ve o fay kırılmalar yapıyor.” ifadelerini kullanmıştı.
İSTANBUL DEPREMİNİ DE BİLMİŞTİ
Üşümezsoy, 23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin yerini doğru bir şekilde tahmin ederek dikkatleri üzerine çekmişti.