6.1'lik depremi 3 hafta önceden bildi! Deprem uzmanı Üşümezsoy Balıkesir'i böyle uyardı

Türkiye bir kez daha büyük bir depremle sallandı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde 10'dan fazla bina yıkılırken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un haftalar önce yaptığı uyarılar yeniden gündeme geldi.

DEPREMİ 3 HAFTA ÖNCEDEN BİLDİ

Balıkesir başta olmak üzere Marmara’nın güneyinde, özellikle Gönen-Yenice fay hattının riskli olduğunu vurgulayan Üşümezsoy, "1953 yılındaki Yenice-Gönen depreminin ardından bu hattın stres biriktirdiğini belirtti. Bir deprem söz konusu. Manisa, Simav, Sındırgı etkilenebilir. Şu anda Simav Dağı yükseliyor, öndeki havza çöküyor ve o fay kırılmalar yapıyor.” ifadelerini kullanmıştı.

İSTANBUL DEPREMİNİ DE BİLMİŞTİ

Üşümezsoy, 23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin yerini doğru bir şekilde tahmin ederek dikkatleri üzerine çekmişti.