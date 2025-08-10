Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem paylaşımı! "Çalışmaları takip ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem paylaşımı! "Çalışmaları takip ediyoruz"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan deprem paylaşımı! &quot;Çalışmaları takip ediyoruz&quot;
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul ve çevre illerden hissedilen, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü olan Sındırgı'da en az 10 binanın yıkıldığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremle ilgili geçmiş olsun mesajı geldi.

İstanbul ve çevre illerden hissedilen, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü olan Sındırgı'da en az 10 binanın yıkıldığı belirtildi.

"ÇALIŞMALARI TAKİP EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, depremle ilgili geçmiş olsun mesajı geldi.

Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

Balıkesir’de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.                                                                                                                                             

İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz.

Rabb’im ülkemizi her türlü felaketten korusun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem paylaşımı!

6.1 büyüklüğündeki deprem ile sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde en az 10 binada yıkım meydana geldiği belirtildi. Ekipler kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

"Sungurlu'da en az 10 bina yıkıldı, 4 kişi kurtarıldı!"Balıkesir 6.1 ile sallandı: Naci Görür'den "evlerden uzak durun" uyarısı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir 6.1 ile sallandı: Naci Görür'den "evlerden uzak durun" uyarısı! - GündemNaci Görür uyardı: Evlerden uzak durun"Sungurlu'da en az 10 bina yıkıldı, 4 kişi kurtarıldı!" - Gündem"En az 10 bina yıkıldı"Google depremi 30 saniye önce bildi! Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 6.1 ile sarsıldı - GündemGoogle depremi 30 saniye önce bildi!Balıkesir 6.1 ile sallandı! İstanbul ve çevre illerden hissedildi - GündemBalıkesir 6.1 ile sallandıGece yarısı peş peşe sallamıştı: Balıkesir'de bir deprem daha! - GündemBalıkesir'de korkutan deprem!'Tahta parçası olarak gördüm' demişti... Ünlü iş adamı Halit Yukay dosyasında kuru yük gemisi kaptanı tutuklandı - GündemHalit Yukay dosyasında yeni gelişme!
Sonraki Haber Yükleniyor...