Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem paylaşımı! "Çalışmaları takip ediyoruz"
İstanbul ve çevre illerden hissedilen, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü olan Sındırgı'da en az 10 binanın yıkıldığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremle ilgili geçmiş olsun mesajı geldi.
"ÇALIŞMALARI TAKİP EDİYORUZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, depremle ilgili geçmiş olsun mesajı geldi.
Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:
Balıkesir’de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz.
Rabb’im ülkemizi her türlü felaketten korusun.
6.1 büyüklüğündeki deprem ile sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde en az 10 binada yıkım meydana geldiği belirtildi. Ekipler kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.