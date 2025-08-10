"Sungurlu'da en az 10 bina yıkıldı, 4 kişi kurtarıldı!"

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat 19.53'te yerin 11 km derinliğinde, 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Yalova gibi çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi.

AFAD ve diğer acil yardım ekipleri bölgeye sevk edildi. Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, "Sındırgı merkezde 6 kişinin yaşadığı yerde 4 kişi kurtarıldı 2 kişi için çalışmalar sürüyor. Can kaybı bilgimiz yok." dedi.

Hasarlı binalara girilmemesi gerektiği vurgulandı. Artçı sarsıntılar konusunda dikkatli olunması istendi. Vatandaşların resmi açıklamaları takip etmesi öneriliyor.

AFAD ve diğer acil müdahale ekipleri, Sındırgı'da sahaya sevk edildi. İlk belirlemelere göre: Can kaybı bilgisi henüz netleşmedi, ancak bazı evlerin yıkıldığı bildirildi.

Ekipler, arama-kurtarma ve hasar tespiti çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmeleri ve hasarlı binalardan uzak durmaları uyarısı yapıldı. Deprem sonrası bölgede birkaç artçı sarsıntı kaydedildi 3.5 ve 3.1 büyüklüğünde iki ayrı artçı deprem yaşandı