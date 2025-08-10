Balıkesir 6.1 ile sallandı: Naci Görür'den "evlerden uzak durun" uyarısı!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Alakır-Sındırgı olarak açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedilirken vatandaşlar panik içinde sokaklara çıktı.

SİMAV FAY HATTI ÜZERİNDE

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin Simav Fay Zonu’nun Sındırgı segmentinde meydana geldiğini belirtti. Fayı “sağ yönlü, yanal” olarak tanımlayan Görür, “Küçük deprem değil, hasar olabilir” ifadelerini kullandı.

"EVLERDEN BİR MÜDDET UZAK DURUN"

Görür, bölgede daha büyük bir deprem beklemediğini ifade ederek, vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulundu:

“Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun.”

6.1 büyüklüğündeki deprem ile sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde en az 10 binada yıkım meydana geldiği belirtildi.

"İSTANBUL'LA İLGİLİ TETİKLEME MÜMKÜN DEĞİL"

Yer Bilimci Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. 6.1 büyüklüğünde depremin Simay fayında meydana geldiğini belirten Ersoy, "Müstakil bir depreme benziyor. İstanbul'la ilgili bir tetiklemesi mümkün değil." açıklamasında bulundu.

‎

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre 6,1 büyüklüğündeki deprem, saat 19.53'te meydana geldi.

‎

Deprem, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleşti. Depremin derinliğinin ise 11 kilometre olduğu bildirildi.

‎

Depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum batı Anadolu depremlerinin en büyüğü 7'yi geçmez. 6.1 şöyle önemli mühendislik görmemiş binalarda hasarlar verebilir. 6.1 müstakil bir depreme benziyor. İstanbul'la ilgili bir tetiklemesi mümkün değil. Batı Anadolu'da onlarca fay var. Şiddetli bir deprem fakat normal şartlarda binalara zarar vermez. zafiyeti olan binalarda zarar verebilir." açıklamasında bulundu.

‎

Depremin, Simay fayının en uzun hattında meydana geldiğini söyleyen Ersoy, "Artçı depremler devam edebilir, dikkat edilmesi gerekiyor." uyarısında bulundu.