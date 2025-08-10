Şener Üşümezsoy'dan Naci Görür eleştirisi! "Hayali fay hatları ile korku yayıyorlar"

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Alakır-Sındırgı olarak açıkladı.

Deprem çevre illerden de hissedilirken vatandaşlar panik içinde sokaklara çıktı.

"GERİLME YAPISINA SAHİP BİR ALAN"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depreme ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Üşümezsoy, "Bugün Sındırgı'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, haritamızda görüldüğü gibi Menderes Masifi'nin doğu-batı yönünü kesen bir fay hattında gerçekleşti Bu bölge, 1999 depreminden önce arazide çalıştığımız ve teknolojiyle gelişen bir gerilme yapısına sahip bir alandır" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından video ile açıklama paylaşan Üşümezsoy'un ifadeleri şu şekilde:

Bu hattın en doğusunda, 1971 yılında meydana gelen ve Gediz Depremi olarak bilinen 7.1 büyüklüğündeki deprem yaşanmıştır. Bu deprem, hem normal fay hem de yırtılma (yanaltılım) fayının birlikte çalıştığı bir sistem üzerinde gerçekleşmiştir. Onun hemen batısında, Simav Dağı'nın yükselmesiyle oluşan bir deprem daha vardır; bu deprem 2009 yılında 6.2 büyüklüğünde olmuştur. Bunun batısında ise Türkmen Dağı önündeki çöküntü alanında 6.4 büyüklüğünde başka bir deprem meydana gelmiştir. Bugün yaşanan deprem, kırmızıyla şematik olarak işaretlediğimiz ve koyu çizgiyle belirttiğimiz Sındırgı fay hattı boyunca gerçekleşti. Burası, doğu-batı yönünde Menderes Masifi'nin kuzey kesimini kesen bir çökme fayıdır. Bu fayın güneyindeki bölge yükselirken, önündeki bölge çökme eğilimindedir. Fay hattının kuzeyinde ise Gördes Masifi gibi yükselme alanları bulunmaktadır. Daha önce bu konuyla ilgili bir haber yapmıştık. Yaklaşık bir saat önce Kuzey Ege'de Menderes Masifi'ndeki fayların durumunu gösteren haritamızda, bölgedeki deprem riskini detaylı şekilde belirtmiştik. Son deprem de bu fay hattı boyunca meydana geldi ve bundan hareketle daha detaylı açıklamalar yapacağız.

Ayrıca Üşümezsoy, X sosyal medyada yaptığı paylaşımın hemen ardından TGRT Haber'e konuk olarak, Balıkesir Sındırgı merkezli depreme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

NACİ GÖRÜR'E DE DEĞİNDİ

Üşümezsoy, "Depremi önceden biliyor musunuz?" sorusuna, "Birkaç örnek anlatayım. Herkes Adalar'da deprem olacağı... Adalar'a giden bir fay yok. Ama arkadaşlar olmayan bir şey üzerine gidiyorlar. Düzce'de olacak demiştim. O zaman gazete sayfası yapmak kolay mı? Herkes Adalar derken Düzce'de oldu. Arkadaşlardan farklı olarak, biz iğneyle kuyu kazmaktan geliyoruz. Onlar dağa falan bakıyorlar, Asya-Avrupa makalelerine bakıp kestirme yapıyorlar. Marmara'da 50 km'lik fay var, Naci Görür açıklamıştı. Ben o zaman '50 km ama iki parçadır' demiştim. Avcılar sırtında fay olmadığını baktık, yoktu. Avcılar'da deprem olmayacak diye çıktım bağırdım. Arkadaşlar, Beylikdüzü ve Çekmece'yi sokağa döktü. Nerede oldu? Orhangazi'de. Bunları bilerek söylüyorum" şeklinde cevap verdi.

"KAFALARINDA KURDUKLARI MODELDEN VAZGEÇEMİYORLAR"

Ayrıca Üşümezsoy, TGRT Haber'de yaptığı değerlendirmelerde, şu ifadeleri kullandı:

30 yıldan beri önce 8.1'lik deprem diyorlardı. 8.1'in ne olacağını bilmiyorlar. 7.8 diyorlar. Marmara'ya 150 km, hepsi fay olsa yine böyle bir şey olmaz. 7.4'lik deprem var diyorlardı. 1912'de Tekirdağ kırılmış. Bunlar Bursa'da da deprem olacak diyorlar. Öyle bir risk yok. İzmit-Gölcük'te olacak diyorlar Kuzey Anadolu fayı orada yok. Biz kayaların içine bakarak nasıl deforme olduğunu çıkararak orada ne deprem yapabilir, onu çıkarıyoruz. Ama arkadaşlar fay çiziyorlar, inanıyorlar. Adalar'dan fayın geleceğine inanmışlar. Marmara Denizi'nde tek bir plaka sınırı var. Ama bunlar Adalar'dan bir fay geçiriyor. İznik'ten bir fay geçiriyor. Bursa'dan bir fay geçiriyor. Arkadaşlar kafalarında kurdukları modelden vazgeçemiyorlar. Yanındaki fay da kırılırsa 6.2'lik bir deprem daha olabilir.

Üşümezsoy, canlı yayında sorulan "En riskli gördüğünüz yer neresi?" sorusuna ise "Ben anlatıyorum. Anlattıktan sonra hükmü siz çıkarıyorsunuz. Simav Dağı kırılmıştı. Ama burada hat var diyorum. 'Sındırgı'da deprem olacak' anlamı çıkıyor. 'Sındırgı'da deprem olacak' demem" şeklinde cevap verdi.