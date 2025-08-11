Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Yastıkla boğdu, ilaçla zehirledi: 22 Yıl boyunca 11 kocasını öldürdü!

Yastıkla boğdu, ilaçla zehirledi: 22 Yıl boyunca 11 kocasını öldürdü!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yastıkla boğdu, ilaçla zehirledi: 22 Yıl boyunca 11 kocasını öldürdü!
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İran, 11 eşinin öldürerek onların mal varlıklarını üzerine geçiren kadın seri katili konuşuyor. 56 yaşındaki Gülsüm Ekberi’nin 22 yıl boyunca evlendiği kendisinden yaşça büyük erkekleri miraslarını kendi üzerine geçirdikten sonra çeşitli yöntemlerle öldürdüğü ortaya çıktı.

İran’ın Mazandaran eyaletinde 22 yıl boyunca kendisinden yaşça büyük erkeklerle evlenip mehir paralarını alan ve miraslarını kendi üzerine geçiren 56 yaşındaki Gülsüm Ekberi adlı kadının eşlerini çeşitli yöntemlerle öldürdüğü ortaya çıktı.

İran basınında yer alan haberde, seri katil Ekberi’nin cinayetlerinin 2000 yılında başladığı, 2023 yılında ise 82 yaşındaki Azizullah Babai’nin şüpheli ölümüyle gün yüzüne çıktığı belirtildi. Haberde Babai’nin oğlunun bir aile dostunun babasının da geçmişte Gülsüm isimli bir kadın tarafından zehirlenmeye çalışıldığını anlattığını ve bu durum üzerine polise başvurduğu kaydedildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şikayet üzerine gözaltına alınan Ekberi’nin Sari Devrim Mahkemesi’nde görülen duruşmada önce suçlamaları reddettiği, ancak olay yeri canlandırma görüntülerinin izletilmesinin ardından cinayetleri itiraf ettiği aktarıldı. Haberde, duruşmada dört kurbanın ailesinin idam talebinde bulunduğu, davanın öldürülenlerin mirasçıları ve yakın akrabaları olmak üzere 45’ten fazla davacıyı kapsadığı bilgisine yer verildi.

Savcılık iddianamesinde zanlıya 11 kasten adam öldürme ve 1 öldürmeye teşebbüs suçlaması yöneltildiği ifade edildi.

KURBANLARINI YAVAŞ YAVAŞ ZEHİRLEDİ

Polis soruşturmasında, Ekberi’nin potansiyel kurbanlara kızının tanıdıkları aracılığıyla ulaştığı, maddi durumlarını öğrendikten sonra yüksek mehir karşılığında evlendiği, ardından tansiyon, diyabet ve sakinleştirici ilaçlar ile bazı durumlarda metil alkol kullanarak kurbanlarını yavaş yavaş zehirlediğinin tespit edildiği aktarıldı. Ayrıca Ekberi’nin ilaçların yeterli olmadığı durumlarda yastık ve havluyla boğarak cinayetleri işlediği belirtildi.

Cinayetlerin Mazandaran eyaletinin Sari, Neka, Mahmudabad, Babol ve Gaimşehr şehirlerinde işlendiği, kurbanlar arasında 2013’te evlendikten bir ay sonra ölen 69 yaşındaki Mirahmad Omrani, 2016’da düğünden iki ay sonra ölen 62 yaşındaki İsmail Bahşi ve evlendikten 43 gün sonra hayatını kaybeden 83 yaşındaki Ganjali Hamzei’nin yer aldığı ifade edildi. 2020’de ise Ekberi’nin eski eşi Masih Nemati’nin zehirli şurup içmesine rağmen hayatta kaldığı ancak olayı polise bildirmediği kaydedildi.

Mahkemenin davada yer alan 45’ten fazla davacının tamamını dinledikten, beyanlarını ve taleplerini aldıktan sonra değerlendirmeye giderek nihai hükmünü açıklayacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hamaney'e açık suikast tehdidi: Sığınağından çıktığında gökyüzüne bak ve her vızıltıyı dinle
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hamaney'e açık suikast tehdidi: Sığınağından çıktığında gökyüzüne bak ve her vızıltıyı dinle - Dünya"Sığınağından çıktığında gökyüzüne bak"ABD’nin Pensilvanya eyaletinde patlama - DünyaABD’nin Pensilvanya eyaletinde patlamaTHY'nin Air Europa teklifi dış basında! "3 şirket çekildi, Türkiye kaptı!" - Dünya"3 şirket çekildi, Türkiye kaptı!"Trump, Alaska'yı geri mi satacak? Kendi eyaletine 2 defa 'Rusya' dedi... - DünyaTrump'tan Alaska gafı: Rusya'ya gidiyorumTaş üstünde taş bırakmadılar! Afrika'da 400'den fazla terörist etkisiz hale getirildi - DünyaAfrika'da 400'den fazla terörist etkisiz hale getirildi!İstilacı denizanası ordusu Fransa’nın en büyük nükleer santralini felç etti! - DünyaNükleer santral felç oldu! Nedeni ağızları açık bıraktı
Sonraki Haber Yükleniyor...