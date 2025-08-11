Balıkesir'deki fabrika yangınına ilişkin tutuklama! 2 kişi hayatını kaybetmişti
Balıkesir'in Gönen ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde 10 Ağustos'ta Tek-Süt Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.‘ye ait üretim tesisinin sevkiyat bölümünde çıkan yangınla ilgili olarak yürütülen soruşturmada, 1 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Fabrikada çalışan 2 kişi hayatını kaybetmişti.
8 ŞÜPHELİ SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ
Kimlik tespitlerinin yapılabilmesi amacıyla hayatını kaybedenlerin cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Yangının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan C.A. (70), D.Y. (45), E.K. (35), F.T. (39), O.T. (52), M.A.Ş. (20), M.B.E. (25) ve U.Ç. (18) isimli 8 şüpheli, bugün Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
U.Ç. isimli şüpheli, çıkartıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Bandırma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, yangının çıkış nedeni ve oluş şekline ilişkin bilirkişi heyetinin teknik çalışmaları devam ediyor. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.