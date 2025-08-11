Balıkesir'deki fabrika yangınına ilişkin tutuklama! 2 kişi hayatını kaybetmişti

Balıkesir'in Gönen ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde 10 Ağustos'ta Tek-Süt Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.‘ye ait üretim tesisinin sevkiyat bölümünde çıkan yangında, fabrikada çalışan 2 kişi hayatını kaybetmişti.

8 ŞÜPHELİ SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

Kimlik tespitlerinin yapılabilmesi amacıyla hayatını kaybedenlerin cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İlgili Haber Depremle sarsılan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 çalışan hayatını kaybetti

Yangının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan C.A. (70), D.Y. (45), E.K. (35), F.T. (39), O.T. (52), M.A.Ş. (20), M.B.E. (25) ve U.Ç. (18) isimli 8 şüpheli, bugün Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

U.Ç. isimli şüpheli, çıkartıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Bandırma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yangının çıkış nedeni ve oluş şekline ilişkin bilirkişi heyetinin teknik çalışmaları devam ediyor. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.