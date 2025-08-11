Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Balıkesir'deki fabrika yangınına ilişkin tutuklama! 2 kişi hayatını kaybetmişti

Balıkesir'deki fabrika yangınına ilişkin tutuklama! 2 kişi hayatını kaybetmişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Balıkesir&#039;deki fabrika yangınına ilişkin tutuklama! 2 kişi hayatını kaybetmişti
Yangın, Balıkesir, Gönen, Tutuklama, Soruşturma, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'in Gönen ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde 10 Ağustos'ta Tek-Süt Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.‘ye ait üretim tesisinin sevkiyat bölümünde çıkan yangınla ilgili olarak yürütülen soruşturmada, 1 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Fabrikada çalışan 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Balıkesir'in Gönen ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde 10 Ağustos'ta Tek-Süt Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.‘ye ait üretim tesisinin sevkiyat bölümünde çıkan yangında, fabrikada çalışan 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Balıkesir'deki fabrika yangınına ilişkin tutuklama! 2 kişi hayatını kaybetmişti - 1. Resim

8 ŞÜPHELİ SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

Kimlik tespitlerinin yapılabilmesi amacıyla hayatını kaybedenlerin cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yangının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan C.A. (70), D.Y. (45), E.K. (35), F.T. (39), O.T. (52), M.A.Ş. (20), M.B.E. (25) ve U.Ç. (18) isimli 8 şüpheli, bugün Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Balıkesir'deki fabrika yangınına ilişkin tutuklama! 2 kişi hayatını kaybetmişti - 2. Resim

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

U.Ç. isimli şüpheli, çıkartıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Bandırma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yangının çıkış nedeni ve oluş şekline ilişkin bilirkişi heyetinin teknik çalışmaları devam ediyor. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'da sürpriz gelişme! Muslera devreye girdi, işte yeni kaleciDeniz Servan'ın cenazesi ne zaman?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
6.1'lik depremde hayatını kaybetmişti! Oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası İzmir'de defnedildi - GündemÜnlü oyuncunun amcası İzmir'de defnedildiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sahte diploma, e-imza' soruşturması için net mesaj: Devletimiz haramzadelere acımadı, gereğini yaptı - Gündem"Devlet haramzadelere acımadı, gereğini yaptı"6 ilde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor - Gündem6 ilde orman yangını!Erdoğan'dan BM'ye video mesaj: Bu adımları ivedilikle atmaya davet ediyorum - GündemBM'ye mesaj: Bu adımları ivedilikle atınBir anlık dikkatsizlik evde felakete yol açıyordu! Manisa’daki yangın söndürüldü - GündemBir anlık dikkatsizlik evde felakete yol açıyordu!Kabine toplandı! Masada birbirinden önemli konular var - GündemKabine toplandı! Masada birbirinden önemli konular var
Sonraki Haber Yükleniyor...