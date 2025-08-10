Depremle sarsılan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 çalışan hayatını kaybetti

Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki deprem birçok çevre ilden hissedildi. Depremin vurduğu şehir bir de fabrika yangını ile sarsıldı.

YANGIN HIZLA YAYILDI

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan Teksüt fabrikasının sevkiyat bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın depolama alanlarına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle çalışanlar tahliye edilirken, yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürülerek soğutma çalışmalarına geçildi.

YANGINDA 2 İŞÇİ CAN VERDİ

Yangında Ahmet Can İzmirli ile Özcan Yıldırım hayatını kaybetti.

Özcan Yıldırım’ın dün oğlunun sünnetini yaptığı, bugün ise 4/12 vardiyası için işe geldiği öğrenildi. Fabrikanın büyük bölümünde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.