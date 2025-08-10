Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Depremle sarsılan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 çalışan hayatını kaybetti

Depremle sarsılan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 çalışan hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Depremle sarsılan Balıkesir&#039;de fabrika yangını! 2 çalışan hayatını kaybetti
Deprem, Yangın, Fabrika, Balıkesir, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

6.1'lik depremle sallanan Balıkesir'de çıkan fabrika yangınında 2 işçi hayatını kaybetti.

Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki deprem birçok çevre ilden hissedildi. Depremin vurduğu şehir bir de fabrika yangını ile sarsıldı. 

YANGIN HIZLA YAYILDI

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan Teksüt fabrikasının sevkiyat bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın depolama alanlarına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. 

Depremle sarsılan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 çalışan hayatını kaybetti - 1. Resim

Yoğun duman nedeniyle çalışanlar tahliye edilirken, yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürülerek soğutma çalışmalarına geçildi.

YANGINDA 2 İŞÇİ CAN VERDİ

Yangında Ahmet Can İzmirli ile Özcan Yıldırım hayatını kaybetti.

Depremle sarsılan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 çalışan hayatını kaybetti - 2. Resim

Özcan Yıldırım’ın dün oğlunun sünnetini yaptığı, bugün ise 4/12 vardiyası için işe geldiği öğrenildi. Fabrikanın büyük bölümünde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sındırgı'daki deprem sonrası İstanbul'da nöbet! "Oturduğumuz ev 40 yıllık"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çanakkale'de orman yangını kontrol altında - 3. SayfaÇanakkale'de orman yangını kontrol altındaAnkara'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü yoldan çıktı! 35 yolcu ölümden döndü, yaralılar var - 3. SayfaAnkara'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü yoldan çıktı!Yol bir anda çöktü! Söke-Kuşadası Karayolu'nda trafik durdu - 3. SayfaSöke-Kuşadası Karayolu'nda yol bir anda çöktü!Çanakkale'nin ardından İzmir'de alevler yükseldi! Urla'da orman yangınına müdahale ediliyor - 3. Sayfaİzmir'de alevler yükseldi! Urla'da orman yangınına müdahaleTürkiye onu 'çılgın' hız videolarıyla tanıdı... Deniz Servan Narin hayatını kaybetti - 3. SayfaDeniz Servan Narin hayatını kaybetti!Marmara'da korkunç kaza! Deniz otobüsü kayalıklara çarptı, yolcular tahliye edildi - 3. SayfaMarmara'da deniz otobüsü kayalıklara çarptı!
Sonraki Haber Yükleniyor...