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Eski AK Partili milletvekili evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eski AK Partili milletvekili evinde ölü bulundu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen, Ankara'daki evinde ölü bulundu. Bilen'in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

22., 23., 26. ve 27. TBMM Yasama Yürütme dönemlerinde AK Parti Manisa Milletvekilliği yapan İsmail Bilen, Ankara'daki evinde ölü bulundu. 4.dönem AK Parti milletvekilliği yapan 63 yaşındaki Bilen'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası tespit edilecek.

"ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceki dönem Manisa Milletvekilimiz, değerli hemşehrimiz İsmail Bilen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

Eski AK Partili milletvekili evinde ölü bulundu - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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