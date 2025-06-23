Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran sözler

Memur-Sen'in 30. kuruluş yıl dönümü programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağustos ayında 8. dönem kamu toplu görüşmelerinin başlayacağını hatırlattı. Erdoğan, "Ekonomimizin imkanlarıyla kamunun refahını dengeleyen bir yol haritası çizmeye özen göstereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ATO Congressium'da Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması'na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "2025 yılı ocak ayı zamları ile en düşük memur maaşını 43 bin liraya ulaştırdık. Şimdi önümüzde yeni bir toplu sözleşme konusu var. 8. dönem kamu toplu görüşmeleri inşallah Ağustos ayında başlayacak. Bu görüşmelerde sendikaların taleplerini can kulağıyla dinleyecek, ekonomimizin imkanlarıyla kamunun refahını dengeleyen bir yol haritası çizmeye özen göstereceğiz." dedi.

"ASLİ VAZİFEMİZ ŞARTLARI İYİLEŞTİRMEK"

Erdoğan açıklamalarının devamında şöyle konuştu: "Üreticilerimiz, çiftçilerimiz, sanayicilerimiz gibi kamu görevlilerimizin şartlarını iyileştirmek, enflasyona ezdirmemek bizim asli vazifemizdir. 23 yılda kamu çalışanlarımız için verdiğimiz mücadele, reformlar ortadadır. Türk ekonomimiz büyüdükçe katma değerin toplumun tüm kesimlerine adaletli şekilde yayılmasını sağladık.

Malumunuz kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçimizin toplu sözleşme süreçleri devam ediyor. Bu kardeşlerimizin taşeron işçilikten kadroya aldığımız emekçilerimizden oluşuyor. Burada da hakkaniyetli ve rasyonel bir sonuca ulaşacağına inanıyorum."

KAMU İŞÇİSİ NE İSTİYOR?

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren 21 maddelik talep taslağında, öncelikle kamuda günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Günlük en düşük ücret artışının ardından işçilere kıdem zammı yapılması ve ortaya çıkacak bu rakamın da 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50 artırılması istendi.

İki konfederasyon, 2025'in ikinci altı ayı ile 2026'nın ilk ve ikinci altı aylarında ücretlere yüzde 25 zam yapılması ve bu oranların üzerine de her dönem için yüzde 10 refah payı verilmesi talebinde bulundu.

Talep edilen zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde ise oluşacak enflasyon farkının işçiye ödenmesi istendi.