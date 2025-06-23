Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması" programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması" programında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kuruluşundan itibaren bu çatı altında görev alan tüm kardeşlerimi canıgönülden kutluyorum.

Çatışmacı sendikacılık anlayışını elinin tersiyle itip, ilkeli, sorumlu ve çözüm odaklı bir tutum benimseyen, en keskin virajlarda dahi savrulmayan, zor zamanlarda demokrasiye sahip çıkan Memur-Sen başarı hanesini her gün yeni yıldızlarla süslüyor. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi başta olmak üzere, orman yangınlarında, afet ve salgın günlerinde Memur-Sen hep sahadaydı. Tüm kapasitesiyle milletimizin yanındaydı.

Memur-Sen asli vazifesini de yerine getirmiştir. 1 milyon 79 bin kişilik kadrosuyla Memur-Sen uluslararası sendikacılık faaliyetlerinde de önemli bir ivme yakalamıştır. Aynı zamanda bir sendikacılık mektebi olan Genç Memur-Sen, gençlerimizin akademik, sosyal ve kültürel gelişimleri için pek çok çalışmaya hayata geçiriyor.