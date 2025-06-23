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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon geldi, salonu terk etti! Programda dikkat çeken anlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATO Congresium'da "Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması" programı için salona gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından gelen telefon nedeniyle salondan ayrıldı. Erdoğan, yaklaşık yarım saatlik telefon görüşmesinin ardından salona geri döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması" programına katılmak üzere salona giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon geldi, salonu terk etti! Programda dikkat çeken anlar - 1. Resim

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

GELEN TELEFONLA SALONDAN AYRILDI

Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nın hemen ardından gelen telefon nedeniyle salondan ayrılması dikkat çekti. Görüşmenin içeriği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon geldi, salonu terk etti! Programda dikkat çeken anlar - 2. Resim

DAKİKALAR SONRA GERİ DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinden yaklaşık yarım saat sonra salona geri döndü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon geldi, salonu terk etti! Programda dikkat çeken anlar - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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