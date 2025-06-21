ICYF’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Büyük Gençlik Ödülü”

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) dünya gençliği adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Büyük Gençlik Ödülü” takdim etti.

ICYF tarafından Haliç Üniversitesi Kongre Salonu'nda düzenlenen tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senator Mohammad Ishaq Dar, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Jean Marie Karamoko Traore, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı H.E. Elmedin Konaković, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Çad Dışişleri Bakanı Abdoulaye Fadoul ve ⁠Kamerun Dışişleri Bakanı Mbella Mbella, Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Bakan Yardımcısı Sultan Al Shamsi, Filistin Devleti Gençlik Spor Yüksek Kurulu Başkanı Jibril Rajoub ve onlarca ülkeden gençlerin katılımıyla gerçekleşti.

ICYF BAŞKANI AYHAN: ADALET, BİZLERİN, GENÇLERİN ELİYLE TESİS EDİLECEK

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan ICYF Başkanı Taha Ayhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şöyle seslendi:

“20 yılı aşkın bir süredir hayata geçirdiğiniz vizyonla milletimiz, ümmet ve dünya geleceğe daha umutla bakıyor. Dünyanın hangi coğrafyasına gitsek bir eserinize rastlamadan yolculuk sona ermiyor. Dünyada nerede, kimle konuşsak, sohbet sizi hayırla anmadan tamamlanmıyor. Milletimizin, ümmetin ve dünyanın üzerinde ittifak ettiği birleştirici liderliğiniz biz gençlere örnek oluyor. Eminiz ki yine sizin liderliğinizde Müslüman coğrafyamız ve dünyamız içinde bulunduğu krizden en hızlı şekilde çıkacaktır.

Sizden aldığımız ilham ve örnekle gençlik, ümmetin ve insanlığın daha iyi bir geleceğe kavuşması için, azimle çalışmaya devam edecek. Güçlü duruşunuz ve sağlam iradenizin verdiği güvenle gençliğimiz mücadelesinde daha kararlı. Ümmet Gençliği olarak, bu büyük mücadelenizde, daima yanınızda olacağımıza, tüm gayretimizle bu ümmet için çalışacağımıza ve Müslüman gençler olarak zulme karşı daima dimdik duracağımıza söz veriyoruz. Tüm bu gayretler neticesinde, Filistin’in hürriyetine kavuşması yakındır. Müslüman coğrafyalarındaki göz yaşının bitmesi yakındır, mazlumların feraha ermesi yakındır, yeryüzüne adaletin tekrar gelmesi yakındır. İnanıyoruz ki adalet, bizlerin, gençlerin eliyle tesis edilecektir.”

Törende, gençliği temsil etmek adına sahneye çıkan 5 ayrı ülke öğrencisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÇALIŞMALAR GELECEĞİMİZ ADINA KRİTİK ÖNEMDEDİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşmasında katılımcılarla bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşadığını belirterek, "Sizlerin vasıtasıyla İslam aleminin dört bir yanındaki genç kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Özellikle 622 gündür İsrail hükümetinin vahşi, acımasız, insanlık dışı saldırıları karşısında doğdukları toprakları kahramanca savunan Filistin'in, Gazze'nin, yiğit gençlerini buradan yürekten selamlıyorum. Gazze'nin barbarlığa karşı direnen cesur kadınlarını, minik omuzlarında anasızlığın, babasızlığın ağır yükünü taşıdıkları halde zalimler karşısında diz çökmeyen Gazzeli yetimleri, öksüzleri, her türlü zorbalığa rağmen Müslüman olmanın şerefini, izzetini, asaletini yere düşürmeyen tüm Filistinli kardeşlerimi kemal-i hürmetle selamlıyor, Rabb'im her birinin yar ve yardımcısı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

20'nci yılını geride bırakan ICYF’in yürüttüğü faaliyetleri son derece kıymetli bulduğunu belirten Erdoğan, "Diplomasi Akademisi'nden uluslararası kuluçka merkezine eğitim, sivil toplum, girişimcilik, hukuk, diplomasi, medya, insan hakları ve gönüllülük gibi alanlarda icra edilen bu çalışmalar geleceğimiz adına kritik önemdedir" dedi.

Dünyanın önde gelen kanaat önderlerinden oluşan ve insanlığın ortak vicdanını yansıtan Gazze Mahkemesi gibi oluşumların İsrail'in kanlı ve kalleş yüzünün dünyaya duyurulması bakımından oldukça isabetli olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Diplomatik statüye de haiz olan İslam İşbirliği Gençlik Forumu, uluslararası kurum ve kuruluşlarla tesis ettiği işbirlikleriyle ümmetin gençlerinin küresel ölçekte temsili noktasında önemli bir misyonu yerine getiriyor. 2019'dan bu yana gerçekleştirdiği 262 programla 15 milyonun üzerinde gence ulaşan forumumuzun 70'ten fazla ülkedeki 817 üniversitede kulübü bulunuyor. Bu kulüplerdeki 25 bin öğrenci Türkiye ve dünyadaki birçok farklı üniversite tarafından hazırlanan eğitim materyalleriyle farklı alanlardaki akademik girişimlerini sürdürüyor” diye konuştu.

“YAŞASIN ÖZGÜR FİLİSTİN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "İslam dünyası olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Savaş, çatışma ve istikrarsızlık bulutları medeniyet coğrafyamızın semalarını maalesef kaplamış durumda. Gazze'de bir parça ekmek için, bir tas çorba almak için yemek kuyruğuna giren insanlar, vahşi bir şekilde hedef alınıyor. Bugün hastanelerinin zarar görmesinden şikayet eden İsrail, yalnızca Gazze'de şimdiye kadar sağlık birimlerine 700'den fazla saldırı düzenledi.

Gazze'de 21 aydır modern zamanların en utanç verici barbarlıklarından biri yaşanıyor. Gazze'yi dünyanın en büyük toplama kampına çevirenlerin savaş suçundan bahsetmesi, sadece tutarsızlık değil büyük bir utanmazlık ve pişkinliktir. Gazze'deki soykırımın birincil sorumlusu Netanyahu hükümetidir ancak cinayet şebekesinin katliamlarına ses çıkarmayanlar da bu suçlara ortak olmuşlardır. Netanyahu ve hükümeti hiçbir kural tanımadan aylardır şımarıkça işledikleri zulümler sebebiyle adlarını Hitler, Pol Pot gibi zalimlerin yanına yazdırmıştır. İsrail üzerinde tesir sahibi güçler, Netanyahu'nun oyununa gelmemeli ve nüfuzlarını bölgemizde ateşkes ve sükunetin tesisinden yana kullanmalı.

Siyonist lobinin şahsımıza ve hükümetimize yönelik yıldırma politikalarına rağmen duruşumuzu asla bozmadık, mazlumun yanında saf tutmaktan asla çekinmedik. Bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz. Bugün de barış, diplomasi, adalet diyoruz. Bugün de ‘Yaşasın Özgür Filistin’ diyoruz. Türkiye olarak Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kere daha ilan ediyorum. 86 milyon olarak hepimiz Filistinli kardeşlerimizin yanındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Daha fazla yıkım, kan, sivil kayıpları olmadan, korkunç bir felaket yaşanmadan ellerin tetiklerden çekilmesi şarttır. Hem Gazze'deki soykırım hem de İran'da olan çatışmalar maalesef süratle geri dönülmez noktaya doğru gitmektedir. Artık bu haydutluk ve cinnet halinin bir an önce son bulması gerekiyor.”

Konuşmaların ardından ICYF Başkanı Taha Ayhan tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uluslararası ödüllü sanatçı Levent Karaduman tasarlanan ve örnek bir Müslüman gencin tasvir edildiği ödül takdim edildi. Daha sonra tören, Cumhurbaşkanı ve protokol üyelerinin çektirdiği aile fotoğrafı ile sona erdi.