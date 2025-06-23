Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısı ile ilgili paylaşım: Suriye'nin istikrarsızlık ortamına çekilmesine izin vermeyeceğiz

Suriye'nin başkenti Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'nde dün akşam saatlerinde patlama meydana gelmiş, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 52 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Suriye'de terör saldırısı! Şam'da kilise hedef alındı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, kilise saldırısının DEAŞ’lı bir terörist tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mar İlyas Kilisesi'ne düzenlenen saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Terör saldırısını lanetlediğini belirten Erdoğan, "Kardeşimiz Suriye’nin, taşeron terör örgütleri eliyle yeni bir istikrarsızlık ortamına çekilmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Suriye’nin başkenti Şam’daki Mar İlyas Kilisesi’ne yönelik gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına, Suriye hükûmetine ve halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.

Suriye’nin huzur ve güvenini, iç barışı ve birlikte yaşama kültürünü, bölgemizin istikrarını hedef alan bu alçakça terör eylemi karşısında Suriye halkının ve hükûmetinin yanındayız.

Yıllardır süren zulmün ve çatışmaların ardından ilk defa geleceğine umutla bakan komşumuz, kardeşimiz Suriye’nin, taşeron terör örgütleri eliyle yeni bir istikrarsızlık ortamına çekilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Suriye hükûmetinin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz."