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Suriye'de terör saldırısı! Şam'da kilise hedef alındı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Suriye&#039;de terör saldırısı! Şam&#039;da kilise hedef alındı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suriye'de terör saldırısı gerçekleştirildi. Şam’daki Ras Duveyla bölgesinde bulunan Aziz İlyas Rum Ortodoks Kilisesi’ne saldırı yapıldı. Terör saldırılarında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

Suriye’nin başkenti Şam’daki bir kilisede patlama meydana geldi. Şam’ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Aziz İlyas Kilisesi’nde, henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.

ŞİDDETLİ PATLAMADA EN AZ 15 ÖLÜ

Patlama, kilisede büyük maddi hasara yol açarken, çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlemler alarak patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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