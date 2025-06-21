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Kara kutu yakalandı! Uyuşturucu baronu Esad’ın kuzeni Vesim Suriye'de yakayı ele verdi

Kaynak: Dış Haberler
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Kara kutu yakalandı! Uyuşturucu baronu Esad’ın kuzeni Vesim Suriye&#039;de yakayı ele verdi
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Suriye'de, savaş suçları ve uluslararası uyuşturucu trafiğiyle anılan Beşar Esad’ın kuzeni Vesim Esad, düzenlenen özel bir operasyonla yakalandı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin en büyük uyuşturucu şebekelerinden birinin lideri olduğu bilinen Beşar Esad'ın kuzeni Vesim Esad'ın güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

Uyuşturucu baronu Esad’ın kuzeni Suriye'de özel operasyonla yakalandı! Devrik rejimin kilit ismi kan dondurdu - 1. Resim

GÜVENLİK OPERASYONUYLA YAKALANDI

Bakanlığın Telegram kanalında yayımlanan açıklamada, tutuklama operasyonunun Genel İstihbarat Teşkilatı ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimlerin işbirliğiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Genel İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığına bağlı ilgili birimlerle işbirliği içinde, eski rejim döneminde birçok suça karışmış ve en önde gelen uyuşturucu kaçakçılarından biri olarak bilinen suçlu Vesim Esad'ı pusuya düşürerek yakalamayı başardı" denildi.

UYUŞTURUCU TİCARETİNİN KİLİT İSMİ

1980 doğumlu ve evli olan Vesim Esad’ın Tartus'ta ikamet ettiği belirtildi. Yıllardır Suriye merkezli uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı faaliyetlerinin baş aktörlerinden biri olduğu ifade edilen Esad’ın, hem finansal hem de lojistik olarak bu suç ağının en kritik isimlerinden biri olduğu kaydedildi.

ABD VE AB'NİN YAPTIRIM LİSTESİNDE

Devrik lider Beşar Esad’ın kuzeni olarak bilinen Vesim Esad’ın, daha önce ABD ve Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde yer aldığı aktarıldı.

HTŞ KONTROLÜNDEKİ GEÇİCİ YÖNETİMDEN AÇIKLAMA

Suriye'de yönetimi elinde bulunduran cihatçı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) kontrolündeki geçici yönetim, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla yaptığı açıklamada, Vesim Esad’ın "ülkenin en büyük uyuşturucu şebekelerinden birinin lideri olduğu" iddiasıyla tutuklandığını kamuoyuyla paylaştı.

Kaynak: Dış Haberler

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