Devrik Beşar Esad'ın kardeşiydi! Rejimin celladı Mahir Esad Moskova'da görüntülendi
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esad ailesi döneminin sona ermesinin ardından abisi devrik lider Beşar Esad ile beraber Rusya' ya kaçan Mahir Esad görüntülendi. Mahir Esad rejiminin çöküşünden altı ay sonra Moskova'daki bir restoranda ortaya çıktı.
Suriye'de çöken rejimin lideri Beşşar Esad'in kardeşi Mahir Esad, devrim sonrası kaçtığı Rusya'da görüntülendi.
Uyuşturucu taciri olan Mahir Esad, rejimin devrilmesi ile Moskova'ya kaçmıştı. Zehir taciri Esad, Moskova'daki bir restoranda ortaya çıktı.
KANLI REJİMİN EN KORKUNÇ CELLATLARINDANDI
Esad'ın kardeşi Tümgeneral Mahir'e ait bir malikanede, tünel kompleksi bulundu.
Acımasızlığıyla bilinen Mahir Esad, tümgeneralliğe eşdeğer bir rütbeye sahip ve Suriye ordusunun seçkin Dördüncü Tümeni'ni komuta ediyordu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru