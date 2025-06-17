Devrik Beşar Esad'ın kardeşiydi! Rejimin celladı Mahir Esad Moskova'da görüntülendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Haziran 2025 22:21 - Güncelleme: 17 Haziran 2025 22:50 - Güncelleme:

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esad ailesi döneminin sona ermesinin ardından abisi devrik lider Beşar Esad ile beraber Rusya' ya kaçan Mahir Esad görüntülendi. Mahir Esad rejiminin çöküşünden altı ay sonra Moskova'daki bir restoranda ortaya çıktı.

Suriye'de çöken rejimin lideri Beşşar Esad'in kardeşi Mahir Esad, devrim sonrası kaçtığı Rusya'da görüntülendi. Uyuşturucu taciri olan Mahir Esad, rejimin devrilmesi ile Moskova'ya kaçmıştı. Zehir taciri Esad, Moskova'daki bir restoranda ortaya çıktı. İlgili Haber Esrarengiz tüneller, gizemli odalar... Mahir Esad'ın sığınağı ifşa oldu! KANLI REJİMİN EN KORKUNÇ CELLATLARINDANDI Esad'ın kardeşi Tümgeneral Mahir'e ait bir malikanede, tünel kompleksi bulundu. Acımasızlığıyla bilinen Mahir Esad, tümgeneralliğe eşdeğer bir rütbeye sahip ve Suriye ordusunun seçkin Dördüncü Tümeni'ni komuta ediyordu. İlgili Haber Mahir Esad'ın yakın arkadaşıydı! Suriye'de devrik Baas rejiminin tuğgenerali tutuklandı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru