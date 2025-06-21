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İsrail'den yeni saldırı dalgası! Humeyni türbesinin yakınını bombaladılar

Kaynak: Dış Haberler
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İsrail&#039;den yeni saldırı dalgası! Humeyni türbesinin yakınını bombaladılar
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Siyonist Hava Kuvvetleri, İran'ın güneybatısındaki askeri tesislere yeni bir hava saldırısı başlattı. Yerel kaynaklara göre, saldırılar sırasında başkent Tahran'da bulunan İran İslam Devrimi'nin lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni’nin türbesi yakınlarında yoğun duman yükseldi.

İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışma 9. gününde devam ederken  İsrail Hava Kuvvetleri, İran’ın güneybatısındaki geniş askeri altyapıyı hedef alan yoğun hava saldırıları başlattı.  

Yerel kaynaklar, saldırılar sırasında İran İslam Devrimi'nin kurucusu Ayetullah Humeyni’nin türbesi yakınlarında dumanların yükseldiğini bildirdi.

200'DEN FAZLA FÜZE RAMPASI İMHA EDİLDİ

Hatzerim Hava Üssü Komutanı, “İran'a yönelik fırlatmaların kapsamını daraltıyoruz” açıklamasında bulundu. İsrail kaynaklarına göre saldırılar sonucu 200'den fazla kara tabanlı füze fırlatıcısı hizmet dışı bırakıldı. 

B-2 BOMBARDIMAN UÇAKLARI HAVALANDI

Öte yandan, Fox News’a göre altı adet B-2 hayalet bombardıman uçağı, ABD'nin batı kıyısından kalkarak Pasifik'teki Guam Adası'na doğru hareket etti.

AHVAZ'DA YAYGIN İSRAİL SALDIRILARI

İranlı kaynaklar, Ahvaz ilinde İsrail tarafından düzenlenen saldırıların geniş çaplı olduğunu bildirdi. Bölgede alarm seviyesi en üst düzeye çıkarılırken, İran Devrim Muhafızları’nın hava savunma unsurları alarm konumuna geçirildi.

Kaynak: Dış Haberler

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