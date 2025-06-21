İran’dan Türkiye’ye teşekkür: Net ve kararlı tutumu takdirle karşılıyoruz

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, İsrail’in saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, Rusya, Çin, Türkiye ve Pakistan’ın İran’a verdiği desteği memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, El Cezire televizyonuna yaptığı değerlendirmede İsrail'in son saldırılarını, “asılsız iddialara dayalı” ve “ABD’nin Irak’ı işgal sürecine benzer” bir şekilde tanımladı. Muhacerani, "Kendimizi etkili şekilde savunuyoruz, ancak diplomasinin kapılarını kapatmıyoruz" ifadesini kullandı.

"BARIŞ ARAYIŞINDAYIZ"

Muhacerani, İsviçre'nin Cenevre kentinde İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile gerçekleştirilen görüşmelere değinerek, İran’ın barış arayışında olduğunu belirtti.

TÜRKİYE VE BÖLGE ÜLKELERİNE TEŞEKKÜR

İran'a destek veren ülkeleri açıkça zikreden Muhacerani, "Rusya, Çin, Türkiye ve Pakistan’ın net ve kararlı tutumlarını takdirle karşılıyoruz" dedi.

"IRAK'TA KİMYASAL SİLAH BULUNAMADI"

İsrail’in saldırılarını ABD’nin Irak’a yönelik askeri operasyonlarına benzeten Muhacerani, o dönem olduğu gibi bugün de asılsız iddiaların savaşlara gerekçe yapıldığını savundu. "Irak’ta benzer bahanelerle işgal edilmedi mi? Yıllar sonra bile kimyasal silahlar hiç bulunabildi mi?" diye sordu.

"İRAN'IN CEVABI MEŞRU MÜDAFAADIR"

Sözcü Muhacerani, İran’ın İsrail’e verdiği karşılığın “meşru müdafaa” kapsamında olduğunu vurguladı. İran’ın son 200 yılda savaş başlatmadığını belirten Muhacerani, “Bizim savaş başlatmak gibi bir niyetimiz yok” dedi.

BATI'YA UYARI: GERİLİM ARTARSA TEPKİ DE ARTAR

ABD ve Batılı ülkelere yönelik uyarılarda bulunan Muhacerani, İran halkına yönelik tehditlerin karşılıksız kalmayacağını belirterek, “Eğer hata yaparlarsa kesinlikle kendimizi savunacağız ve hakkımız olanı alacağız” ifadelerini kullandı.