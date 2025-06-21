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Beklenmedik kriz! Trump cephesi Netanyahu’ya yüklendi: “Sen kimsin de Amerika’ya yön veriyorsun?”

Kaynak: Dış Haberler
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Beklenmedik kriz! Trump cephesi Netanyahu’ya yüklendi: “Sen kimsin de Amerika’ya yön veriyorsun?”
Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran, Steve Bannon, Donald Trump, Netanyahu, Binyamin Netanyahu, Orta Doğu, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ortadoğu’daki gerilim sadece sahada değil, diplomasi masasında da patlak verdi. ABD Başkanı Donald Trump’a en yakın isimlerden Steve Bannon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya sert ifadelerle yüklendi. Bannon, Netanyahu’nun İran gerilimini tırmandırarak Washington’u savaşa sürüklemeye çalıştığını savunarak “Sen kimsin de Amerika’ya yön veriyorsun?” sözleriyle adeta rest çekti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski baş stratejisti Steve Bannon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik sözleriyle dikkat çekti. Bannon, Netanyahu’yu İran’la muhtemel bir savaşa ABD’yi sürüklemekle suçladı.

"AMERİKAN HALKI BUNA KATLANMAYACAK"

War Room adlı podcast programında konuşan Bannon, Netanyahu’ya hitaben “Sen kim oluyorsun da Amerikan halkına ders veriyorsun?” ifadelerini kullandı. Bannon, Netanyahu'nun İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakereleri sabote ettiğini, böylece kendi “rejim değişikliği” gündemini Washington’a dayattığını savundu.

Açıklamasında, “Amerikan halkı buna tahammül etmeyecek. Bu kabul edilemez” diyen Bannon, Netanyahu’nun İsrail’in güvenliği bahanesiyle ABD'yi doğrudan çatışmanın içine çekmeye çalıştığını iddia etti.

"BU İLİŞKİ BİTEBİLİR"

Bannon, Trump ile Perşembe sabahı Beyaz Saray’da görüştükten sonra yaptığı açıklamalarda,  bir askeri müdahalenin Amerika için ağır sonuçlar doğurabileceğine işaret etti. Bannon, “20 yıllık bir savaştan yeni çıktık. Eğer bu şekilde devam ederlerse bu, ABD’nin İsrail’le olan ilişkisinin sonu olur” dedi.

Bannon, Netanyahu’nun açıklamalarının Trump’ın tabanı içinde derin bölünmelere yol açtığını da belirtti. “Başkan Trump seçenekleri değerlendiriyor ama bu, sadece gidip bombalayalım denilecek bir mesele değil” ifadelerini kullandı.

"MANİPÜLASYONA SON VERİLMELİ"

Netanyahu’yu “müttefikleri manipüle etmekle” suçlayan Bannon, “Müttefikler dürüst olur, insanları kurtarılamayacakları durumlara sürüklemez” dedi. Netanyahu'nun Tel Aviv ile başlayan saldırıların bir sonraki hedefinin New York olabileceği uyarısını da eleştiren Bannon, bu sözlerin yeni bir savaşı meşrulaştırmak için kullanıldığını öne sürdü.

Bannon ayrıca, savaş yanlısı tutumuyla bilinen Senatör Lindsey Graham’ı da eleştirdi.

Kaynak: Dış Haberler
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