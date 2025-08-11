Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > MEB resmen duyurdu! Atamalar yapıldı, müjdeli haber geldi

MEB resmen duyurdu! Atamalar yapıldı, müjdeli haber geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
MEB resmen duyurdu! Atamalar yapıldı, müjdeli haber geldi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamasını gerçekleştirdi.

 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamasının gerçekleştirildiğini bildirdi.

MEB resmen duyurdu! Atamalar yapıldı, müjdeli haber geldi - 1. Resim

ATAMALAR TAMAMLANDI 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih ettiği eğitim kurumlarından birine yerleşemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine yapıldı.

Böylece, başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamaları gerçekleştirilmiş oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Trabzonspor - Kocaelispor | Canlı Anlatım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İmamoğlu'nun kasası Kapki 3. kez ifade verdi: Murat Ongun sevk otobüsünde keşke diyerek itiraf etti - GündemOngun'dan sevk otobüsünde skandal itiraf!İş adamı Ali Ümit trafik kazasında hayatını kaybetti - Gündemİş adamı kazada hayatını kaybetti! Aracı takla attıİzmir depreminin simgesi olmuştu! İkizlerinden sonra kardeşinin acı haberi ile yıkıldı, kendisi yoğun bakımda - Gündemİkizlerinden sonra bir acıyı daha yaşadı!Balıkesir'deki fabrika yangınına ilişkin tutuklama! 2 kişi hayatını kaybetmişti - GündemBalıkesir'deki fabrika yangınına ilişkin tutuklama!6.1'lik depremde hayatını kaybetmişti! Oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası İzmir'de defnedildi - GündemÜnlü oyuncunun amcası İzmir'de defnedildiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sahte diploma, e-imza' soruşturması için net mesaj: Devletimiz haramzadelere acımadı, gereğini yaptı - Gündem"Devlet haramzadelere acımadı, gereğini yaptı"
Sonraki Haber Yükleniyor...