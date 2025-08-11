MEB resmen duyurdu! Atamalar yapıldı, müjdeli haber geldi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamasının gerçekleştirildiğini bildirdi.

ATAMALAR TAMAMLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih ettiği eğitim kurumlarından birine yerleşemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine yapıldı.

Böylece, başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamaları gerçekleştirilmiş oldu.