Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 9 Ağustos Cumartesi 2025 Resmi Gazete atama kararları: Bugünün kararları neler?

9 Ağustos Cumartesi 2025 Resmi Gazete atama kararları: Bugünün kararları neler?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
9 Ağustos Cumartesi 2025 Resmi Gazete atama kararları: Bugünün kararları neler?
Üniversiteler, Emlak Vergisi, Resmi Gazete, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

9 Ağustos Cumartesi günü Resmi Gazete'de bazı kararlar alındı. Nükleer santraller, doğayı koruma, üniversite merkezleri ve emlak vergisi gibi alanlarda düzenlemeler yapıldı. Peki, Bugünün kararları neler? İşte tüm ayrıntılar...

9 Ağustos 2025 Cumartesi tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Peki, Bugünün kararları neler? İşte cevabı...

9 Ağustos Cumartesi 2025 Resmi Gazete atama kararları: Bugünün kararları neler? - 1. Resim

BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

9 Ağustos Cumartesi günü Resmi Gazete'de alınan kararlar arasında nükleer santralleri, doğayı koruma, üniversite yönetmelikleri ve emlak vergisi yer alıyor.

9 Ağustos Cumartesi 2025 Resmi Gazete atama kararları: Bugünün kararları neler? - 2. Resim

YÖNETMELİKLER

–– Nükleer Santrallerde Tesis İçi Doğru Akım Güç Kaynakları Yönetmeliği
–– Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 87)
 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 

RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İZSU su kesintisi! İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek?İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İZSU su kesintisi! İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerİZSU su kesintisi! İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Ay Lav Yu ne zaman çekildi? - HaberlerAy Lav Yu ne zaman çekildi?Bandırma elektrik kesintisi: UEDAŞ duyurdu, Balıkesir'de elektrikler ne zaman gelecek? - HaberlerBandırma elektrik kesintisi: UEDAŞ duyurdu, Balıkesir'de elektrikler ne zaman gelecek?Çekiç ve Gül Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon nereden izlenir? Yeni bölümleriyle geri geliyor - HaberlerÇekiç ve Gül Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon nereden izlenir? Yeni bölümleriyle geri geliyorPendik su kesintisi: İSKİ listeyi paylaştı, Pendik'te sular ne zaman gelecek? - HaberlerPendik su kesintisi: İSKİ listeyi paylaştı, Pendik'te sular ne zaman gelecek?Etimesgut, Pursaklar, Polatlı, Beypazarı su kesintisi listesi: ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerEtimesgut, Pursaklar, Polatlı, Beypazarı su kesintisi listesi: ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...