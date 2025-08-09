9 Ağustos Cumartesi 2025 Resmi Gazete atama kararları: Bugünün kararları neler?
Güncelleme:
9 Ağustos Cumartesi günü Resmi Gazete'de bazı kararlar alındı. Nükleer santraller, doğayı koruma, üniversite merkezleri ve emlak vergisi gibi alanlarda düzenlemeler yapıldı. Peki, Bugünün kararları neler? İşte tüm ayrıntılar...
BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
9 Ağustos Cumartesi günü Resmi Gazete'de alınan kararlar arasında nükleer santralleri, doğayı koruma, üniversite yönetmelikleri ve emlak vergisi yer alıyor.
YÖNETMELİKLER
–– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
İLÂN BÖLÜMÜ
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
