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ANKA-3'ten Konya'da acil iniş! "Can ve mal kaybı yok"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ANKA-3, Acil İniş, Tatbikat, Konya, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Uluslararası Anadolu Kartalı 2025 Tatbikatı kapsamında İnsansız Hava Aracının kontrollü acil iniş yaptığını belirtti. TUSAŞ'tan yapılan açıklamada, olayla ilgili gerekli önlemlerin alındığı, can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Uluslararası Anadolu Kartalı 2025 Tatbikatı Konya semalarında uçuş gerçekleştiren ANKA-3, olası bir kazaya sebebiyet vermemek suretiyle kontrollü iniş gerçekleştirdi.

ANKA-3'ten Konya'da acil iniş!

TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, ANKA-3'ün, Anadolu Kartalı 2025 Uluslararası Tatbikatı kapsamında bugün gerçekleştirilen test uçuşu esnasında saat 19:16'da kontrollü acil iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

ANKA-3'ten Konya'da acil iniş!

"CAN VE MAL KAYBI YOK"

Açıklamada, "Yaşanan olayda herhangi bir can ve mal kaybı olmamış, söz konusu olayda kimse yaralanmamıştır. Uçuş güvenliği protokolleri tam zamanında devreye alınmıştır. Teknik ekiplerimiz olayın tüm yönleriyle değerlendirilmesi için saha çalışmalarına ve olayın sebeplerine ilişkin incelemelere başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

25.06.2025'te Uluslararası Anadolu Kartalı 2025 Tatbikatı esnasında ANKA-3 tipi İnsansız Hava Aracı (İHA), Selçuklu ilçemiz sınırlarında boş bir araziye kontrollü acil iniş yapmıştır.

Tüm ilgili birimlerimizce gerekli önlemler alınmış olup, teknik inceleme devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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