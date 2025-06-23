AK Parti'den İran'a yönelik saldırılara tepki: Nükleer tehlike değil, Hürmüz Boğazı konuşuluyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalara yer verdi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dair konuşan Çelik "İsrail saldırılarla BM şartını ihlal etti. İsrail müzakereler sürerken saldırı yaptı. Nükleer tehlike değil, Hürmüz Boğazı konuşuluyor" dedi. Çelik, Türkiye'nin bölgede tüm tehlikelere karşı gereken tedbirleri aldığını ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

MKYK'da İsrail saldırılarının ele alındığını ifade eden Çelik "Nükleer tesislerin üzerine bomba yağdırılıyor. Bu tehlike her an bütün bölgeyi daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya bırakacak sonuçlar doğurabilir" dedi.

Çelik "İsrail saldırılarla BM şartını ihlal etti. İsrail müzakereler sürerken saldırı yaptı. Nükleer tehlike değil, Hürmüz Boğazı konuşuluyor" diye konuştu.

Ömer Çelik, Türkiye'nin bölgede tüm tehlikelere karşı gereken tedbirleri aldığının altını çizdi.

Çelik'in konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Saldırgan taraf İsrail, bunu çok cılız cümlelerle dile getirenler İran'ın cevap vermemesi gerektiğini söylüyor. İsrail saldırılarla BM şartını ihlal etti. İsrail müzakereler sürerken saldırı yaptı. İsrail'in İran'a yaptığı haksız ve hukuksuz vahşi saldırı neticesinde dünyanın önünde açık bir çatışma İsrail tarafından sivil altyapının yok edilmesi, sivil insanların üzerine bomba yağdırması söz konusu. İran nükleer anlaşmalara taraf bir ülke İsrail ise nükleer silahı olmasına rağmen nükleer anlaşmalara taraf bir ülke değil. Ama buna rağmen İran’ın nükleer silah yapacağını iddia ederek bu saldırıyı başlatıyor. Umman’da ABD ile İran arasında müzakereler devam ederken İsrail saldırmıştır. Aslında İsrail’in saldırısı bir bakıma müzakere masasına yapılmış bir saldırıdır. Nükleer tehlike değil, Hürmüz Boğazı konuşuluyor.

İRAN SALDIRILARI KINANDI

Biz İran’a yapılan her türlü saldırıyı kınıyoruz ve burada İran’ın güvenliğini, milli egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sonuna kadar destekliyoruz.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Kimsenin başka bir ülkeye saldırarak rejim değişikliğinden bahsedemez. Önce nükleer tesisler, sonra sivil altyapı şimdi de rejim değişikliği deniliyor. Bu kabul edilemez. Dini liderin hedefe konulması vahşette son noktadır. ABD'nin saldırısından sonra bütün bölgede çok daha genişlemesine ve derinlemesine çatışmaların ortaya çıkabileceği bir tablo ortaya çıktı. Bölgede mezhebi dini ne olursa olsun bölge halklarının arasında duvarlar örülmesine müsaade etmeyeceğiz. İlgili Haber Erdoğan'ın liderliğinde başlıyor! AK Parti yazı böyle geçirecek

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Türkiye gündemine hakimdir. Türkiye kendi politikalarını tutarlı ve güçlü bir şekilde yürütmektedir. Biz Terörsüz Türkiye ile ilgili çalışmalarımız öngördüğümüz takvim, öngördüğümüz stratejiler ve uygulamalar çerçevesinde hayata geçmesi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde silah bırakmanın somut olarak gerçekleşmesi ve bunun sahada doğrulama mekanizması tarafından takip edilmesindeki yaklaşımımız devam etmektedir. İlgili Haber CHP'nin 'şaibeli kurultayı' için çarpıcı itiraf: Asıl büyük para 2. turda döndü, ispatlarım

CHP'DE KURULTAY KRİZİ VE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI