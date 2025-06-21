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CHP'nin 'şaibeli kurultayı' için çarpıcı itiraf: Asıl büyük para 2. turda döndü, ispatlarım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'nin 'şaibe' iddiaları gündeme gelen ve iddialara ilişkin soruşturma başlatılan 38. Olağan Kurultayı için bir itiraf daha geldi. TGRT Haber ekranlarında kurultay soruşturmasına dair konuşan gazeteci yazar Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre CHP’li delege Abdülkadir Çakır "Kurultayda para verildiği iddiaları gerçektir. Asıl büyük para 2. turda döndü. Cumhuriyet Başsavcılığı beni ifadeye çağırırsa ben bana orada uzatılan parayı ispatlayabilirim" sözlerini kullandı.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e genel başkanlık koltuğunu devrettiği, 'yolsuzluk ve rüşvet' soruşturmasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun da divan başkanlığı görevini üstlendiği CHP 38. Olağan Kurultayı'na yönelik 'şaibe' iddiaları sürüyor. 

4-5 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan ve şaibe iddialarıyla iptali istenen 38. Olağan Kurultayına ilişkin dava için gözler 30 Haziran'a çevrildi.

Davada dikkatler 30 Haziran'daki duruşmaya çevrilirken, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci yazar Barış Yarkadaş, kurultay soruşturmasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP'nin 'şaibeli kurultayı' için çapıcı itiraf: Asıl büyük para 2. turda döndü, ispatlarım - 1. Resim

RÜŞVET İDDİALARI DOĞRULANDI

CHP Erzurum Aziziye İlçe Başkanı olan ve aynı zamanda söz konusu kurultayda delege olan Abdülkadir Çakır'ın itiraflarını aktaran Yarkadaş "Çakır ‘kurultayda para verildiği iddiaları gerçektir’ dedi” ifadelerini kullandı. 

"ASIL BÜYÜK PARA 2. TURDA DÖNDÜ"

Yarkadaş, delege Çakır'ın kendisine yaptığı açıklamada "Asıl büyük para 2. turda döndü. Savcılık çağırırsa ifade vermeye hazırım. Bize 'Ben sizi Ekrem İmamoğlu ile görüştüreyim Özgür Özel’e oy verin kendinizi ucuza satmayın' denildi. Cumhuriyet Başsavcılığı beni ifadeye çağırırsa ben bana orada uzatılan parayı ispatlayabilirim" itiraflarına yer verdiğini aktardı. 

CHP'nin 'şaibeli kurultayı' için çapıcı itiraf: Asıl büyük para 2. turda döndü, ispatlarım - 2. Resim

"CHP İÇ SORUŞTURMA BAŞLATMALI"

İddialara yönelik CHP Genel Merkezi'nin harekete geçmesi gerektiğini altını çizen Yarkadaş "CHP Yüksek Disiplin Kurulu bu iddialara soruşturma başlatmalı" dedi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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