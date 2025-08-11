ABD’nin Pensilvanya eyaletinde patlama

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Pittsburgh kentinde bir çelik fabrikasında patlama yaşandı.

PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Clairton Coke adlı çelik fabrikasındaki patlama sonrası yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Patlama nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı ve enkaz altında kaldığı ifade edildi. Ekipler, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Pennsylvania Valisi Josh Shapiro, yaptığı açıklamada yerel yetkililerle temas halinde olduklarını belirterek, "Olay yeri hala aktif ve çevredeki insanlar yerel yetkililerin talimatlarına uymalı" dedi.