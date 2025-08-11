Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD’nin Pensilvanya eyaletinde patlama

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde patlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde patlama
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan bir çelik fabrikasında patlama meydana geldi.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Pittsburgh kentinde bir çelik fabrikasında patlama yaşandı.

PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Clairton Coke adlı çelik fabrikasındaki patlama sonrası yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Patlama nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı ve enkaz altında kaldığı ifade edildi. Ekipler, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde patlama - 1. Resim

Pennsylvania Valisi Josh Shapiro, yaptığı açıklamada yerel yetkililerle temas halinde olduklarını belirterek, "Olay yeri hala aktif ve çevredeki insanlar yerel yetkililerin talimatlarına uymalı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İmamoğlu'nun kasası Kapki 3. kez ifade verdi: Murat Ongun sevk otobüsünde keşke diyerek itiraf ettiTrump, altın piyasasını mı vuracak? Tarife açıklaması geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yastıkla boğdu, ilaçla zehirledi: 22 Yıl boyunca 11 kocasını öldürdü! - DünyaYastıkla boğdu, ilaçla zehirledi!Hamaney'e açık suikast tehdidi: Sığınağından çıktığında gökyüzüne bak ve her vızıltıyı dinle - Dünya"Sığınağından çıktığında gökyüzüne bak"THY'nin Air Europa teklifi dış basında! "3 şirket çekildi, Türkiye kaptı!" - Dünya"3 şirket çekildi, Türkiye kaptı!"Trump, Alaska'yı geri mi satacak? Kendi eyaletine 2 defa 'Rusya' dedi... - DünyaTrump'tan Alaska gafı: Rusya'ya gidiyorumTaş üstünde taş bırakmadılar! Afrika'da 400'den fazla terörist etkisiz hale getirildi - DünyaAfrika'da 400'den fazla terörist etkisiz hale getirildi!İstilacı denizanası ordusu Fransa’nın en büyük nükleer santralini felç etti! - DünyaNükleer santral felç oldu! Nedeni ağızları açık bıraktı
Sonraki Haber Yükleniyor...