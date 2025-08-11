Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD basını Türkiye'den o kenti tanıttı: Güneş tutkunlarının sığınağı ve milyarderlerin oyun alanı

ABD basını Türkiye'den o kenti tanıttı: Güneş tutkunlarının sığınağı ve milyarderlerin oyun alanı

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

CNN'in seyahat bölümü olan CNN Travel, Bodrum'un tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımını yaptı. Haberde, "Güneş tutkunlarının sığınağı ve milyarderlerin oyun alanıdır; ancak daha fazla keşfederseniz, bizi antik dünyayla bağlayan geleneksel tepe köyleri ve arkeolojik hazineler de bulacaksınız." sözleriyle Bodrum tanıtıldı.

CNN Travel, Muğla'nın Bodrum ilçesinin 3000 yıldan eskiye uzanan zengin tarihi ve doğal güzellikleri sayesinde yerli yabancı birçok turistin ilgisini çektiğini belirtti.

ABD basını Türkiye'den o kenti tanıttı: Güneş tutkunlarının sığınağı ve milyarderlerin oyun alanı - 1. Resim

Eski çağlarda Halikarnassos olarak bilinen Bodrum'un, amfi tiyatrosu ve Bodrum Kalesi gibi yapılarıyla geçmişin izlerini günümüze taşıdığı vurgulanan haberde, ayrıca, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Bizans dönemine ait gemi enkazlarının, ziyaretçilere adeta tarih içinde bir yolculuk fırsatı sunduğu aktarıldı.

Haberde, Bodrum'un 1960'lı ve 1970'li yıllarda "bohem cenneti" olarak ün kazandığı; 1980'ler ve 1990'larda ise yalnızca bu bohem ruhuyla değil, zengin tarihi mirası ve eşsiz doğal güzellikleri sayesinde turizmin hızla yükselişe geçtiği vurgulandı. Bodrum, "Güneş tutkunlarının sığınağı ve milyarderlerin oyun alanıdır; ancak daha fazla keşfederseniz, bizi antik dünyayla bağlayan geleneksel tepe köyleri ve arkeolojik hazineler de bulacaksınız." sözleriyle tanıtıldı.

Milas-Bodrum Havalimanı'nın açılmasıyla ününü tüm dünyaya duyurmaya başlayan Bodrum'un şu anda berrak denizi, güzel plajları ve 5 yıldızlı otelleri sayesinde birçok milyoner ve ünlüyü ağırladığı kaydedildi.

 

