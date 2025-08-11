Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump, altın piyasasını mı vuracak? Tarife açıklaması geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergilerine uyguladığı tarife fırtınası devam ediyor. Trump, sektör gözetmeksizin hemen hemen her alanda gümrük tarifeleri uyguladı. Bir açıklama da altın tarafında geldi...

Piyasalar, ABD Başkanı Trump'ın vergi fırtınası ile sarsılmaya devam ediyor.

Trump, bu kez yatırımcıların gözdesi olan altına dair açıklamalarda bulundu.

Paylaşımda Trump, "ABD Başkanı Donald J. Trump'tan açıklama: Altına tarife uygulanmayacak" ifadesini kullandı.

Trump, altın piyasasını mı vuracak? Tarife açıklaması geldi - 1. Resim

ALTIN PİYASALARINI TARİFE FIRTINASI MI VURACAK?

Trump'ın açıklaması, geçen hafta, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumunun internet sayfasında yer alan belgelerin, iki tür külçe altının ithalatının karşılıklılık esasına dayalı tarifeler kapsamında olduğunu ortaya koymasının ardında geldi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumunun 1 kilogram ve 100 ons külçe altının uluslararası ticaret sistemindeki sınıflandırma koduna ilişkin açıklaması doğrultusunda karşılıklı tarifelerin muafiyet listesinde yer almadığının ortaya çıkması, altın piyasalarında endişelere neden olmuştu.

ABD basınında, Beyaz Saray'ın külçe altına yönelik tarifeler konusunda "yanlış bilgilere" açıklık getirmek için yakın zamanda bir başkanlık kararnamesi yayımlamayı planladığı belirtilmişti.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde patlama
